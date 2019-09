Англия Цирк между английски легенди преди мача с България 06 септември 2019 | 15:37 - Обновена 0



Not sure you are as loyal to Newcastle as you make out mate. I distinctly remember you being inches away from signing for Liverpool after Sir Bobby Robson put you on the bench. You tried everything to get out. https://t.co/ZQBrlojeEv — michael owen (@themichaelowen) 3 септември 2019 г. Сериозна кавга между Майкъл Оуен и Алан Шиърър върви на Острова. Причина за разправията е автобиографията на носителя на "Златната топка". В нея Оуен признава, че съжалява за решението си да премине в Нюкасъл през 2005 година. Преди няколко дни Шиърър написа в "Туитър", че клубът от " Сейнт Джеймсис Парк " също не изпитва радост от онзи му трансфер преди 14 години, защото Оуен взимал по 120 000 паунда на седмица. В отговор, отново чрез "Туитър", някогашното Дете чудо на английския футбол заяви: "Не съм толкова сигурен в твоята лоялност към Нюкасъл, приятел. Добре си спомням как беше на сантиметри от договор с Ливърпул, след като сър Боби Робсън те беше поставил на пейката. Тогава направи всичко възможно, за да се разкараш от клуба".

Тази сутрин Оуен продължи темата в ефира на BBC. Бившият нападател призна, че се чуди защо някои негови колеги приемат автобиографичната му книга толкова отрицателно.



"Откакто стана караницата в социалните мрежи, не съм се чувал с Шиърър. Това е тъжно от една страна, защото с него бяхме страхотен тандем за дълъг период от време. Алан беше една от основните причини да подпиша с Нюкасъл. Докато си намеря подходяща къща, спях в неговия дом. Случваше се често да играем голф, имахме един и същ футболен агент, играехме с еднакви бутонки. Наистина бяхме много близки. За беда Алан стана мениджър на отбора и видях непознати черти у него. Нещата се развиха лошо, но в крайна сметка не сме съседи и живеем на доста километри един от друг", заяви бившият стрелец на Ливърпул, Манчестър Юнайтед. Michael Owen says Alan Shearer blamed him for Newcastle's relegation.



Watch: https://t.co/gqoaNn3ekO#bbcfootball pic.twitter.com/jMTrmvEc0p — BBC Sport (@BBCSport) 6 септември 2019 г.

През 2009 година играехме срещу Астън Вила в последния кръг. Трябваше да вземем нещо, за да се спасим от изпадане. Ситуацията беше такава, че по това време се възстановявах от контузия и не бях готов за игра. Мускулните травми поразиха моята кариера и познавах тялото си по-добре от всеки. Шиърър обаче искаше да играя. Казах му, че ако започне с мен в стартовия състав, има вероятност да изляза извън строя при първия спринт. Изразих мнение, че на негово място бих взел решение да бъда резерва и да вляза в игра в последните десетина минути. Той реши, че се крия не искам да играя. Според него исках да се предпазя, защото договорът ми с Нюкасъл свършваше. Алан ме обвини за изпадането на клуба от Премиър лийг", добави Оуен. A Hat Trick in Munich against our old foes Germany, 18 years to the day pic.twitter.com/xvjcdky8sf — michael owen (@themichaelowen) 1 септември 2019 г.



"Не е вярно, че съм бил нещастен в Нюкасъл. Обичам Нюкасъл, обичам местните фенове, харесваше ми да играя там. Когато обаче има нещо недоизказано, хората започват да вадят нещата от контекста. Аз казах, че не харесвам втората част от моята кариера, колкото харесвам първата. В началото изнасях големи мачове на 18-19 години, печелех награди. Във втората фаза от кариерата ми започнаха контузиите. Нормално е, когато не си толкова добър, колкото си бил, да не ти е толкова приятно. Това имах предвид. Никога не съм казвал, че мразя футбола", завърши Златното момче на Англия.

