Тенис Григор Димитров: Даниил Медведев играе страхотно, ще бъде тежка битка 06 септември 2019 | 15:09 - Обновена 1



копирано



Турнирът US Open върви към края си, но все още има да се изиграят три мача от схемата при мъжете на сингъл. Първият от тях е с българско участие и вълнува феновете в България. Това е битката между Григор Димитров и Даниил Медведев. @@@

Двамата са изиграли два мача досега при професионалистите, като и двата са през 2017-а година - трисетова победа за Димитров на четвъртфинал на тревата в Лондон (6:3, 3:6, 6:3) и размяна на ролите на твърдите кортове във Вашингтон, където Медведев надделява със 6:4, 6:2.



23-годишният руснак се намира във формата на живота си, постигайки 19 победи и едва 2 загуби в лятното американско турне, което обхваща турнирите във Вашингтон, Монреал, Синсинати и US Open. Запитан какво мисли за опонента си Медведев сподели, че не очаква никак лесен мач.

Двамата са изиграли два мача досега при професионалистите, като и двата са през 2017-а година - трисетова победа за Димитров на четвъртфинал на тревата в Лондон (6:3, 3:6, 6:3) и размяна на ролите на твърдите кортове във Вашингтон, където Медведев надделява със 6:4, 6:2.23-годишният руснак се намира във формата на живота си, постигайки 19 победи и едва 2 загуби в лятното американско турне, което обхваща турнирите във Вашингтон, Монреал, Синсинати и US Open. Запитан какво мисли за опонента си Медведев сподели, че не очаква никак лесен мач. “Радвам се за Григор, защото той си връща формата. Мисля, че той влезе в турнира като 78-и в ранглистата, затова сега ще скочи с много позиции. Гледах някои от мачовете му. Той играе невероятно. Всички знаем на какво е способен, когато играе на пълните си възможности.”

От другата страна, Димитров е мотивиран да продължи прекрасното си представяне на US Open. Достигането му до полуфинал във “Флашинг Медоус” е рекордното му класиране на този турнир, а победата му над Роджър Федерер определено ще му даде допълнителна увереност. Григор даде мнението си за предстоящия мач, като и той очаква трудна битка.

От другата страна, Димитров е мотивиран да продължи прекрасното си представяне на US Open. Достигането му до полуфинал във “Флашинг Медоус” е рекордното му класиране на този турнир, а победата му над Роджър Федерер определено ще му даде допълнителна увереност. Григор даде мнението си за предстоящия мач, като и той очаква трудна битка. “Той бе много фокусиран през цялото лято. Играе страхотно, увереността му се покачва с всеки мач, а и спечели Синсинати. Изигра невероятни мачове и изглежда, че наистина прави нещата правилно. Няма да бъде лесно срещу него.” @@@ Полуфиналният сблъсък между Димитров и Медведев ще се проведе тази вечер не преди 23:00 българско време. ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ

Още по темата

1



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2617 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1