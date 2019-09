Лингард пропусна днешната тренировка на Англия преди мача с България

Джеси Лингард е пропуснал днешната тренировка на Англия поради заболяване, но се очаква да е напълно възстановен и на линия за мача с България утре от 19 часа на “Уембли”. В днешната тренировка на “трите лъва” участие взеха 23-ма играчи. 26-годишният играч взе участие във всички четири мача за Манчестър Юнайтед от началото на сезона.

The #ThreeLions will travel down to London later, with Gareth Southgate and @MarcusRashford facing the media this evening.https://t.co/riGVE6L9wk