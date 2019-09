Тенис Серина Уилямс: Правя това, което мога 06 септември 2019 | 12:34 0



Серина Уилямс нарече "лудо" класирането си за финала на Откритото първенство по тенис на САЩ. Американката, която е шесткратна шампионка, ще се изправи срещу тийнейджърката Бианка Андреску в мача за титлата в Ню Йорк. "Ladies and Gentlemen, the great Serena Williams..."



@serenawilliams | #USOpen pic.twitter.com/u7Tan7Sfq0 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2019 "Искам да бъда честна и това наистина изглежда лудо. Не, всъщност не съм очаквала нещо по-слабо като класиране. Просто дойдох тук и правя това, което мога. Тя (Бианка Андреску) е великолепна тенисистка. Играе разнообразно. Никога не се знае какво ще направи, може да бъде всичко. Сервира добре, движи се добре и има много сила", заяви ветеранката. Simply Serena.



How @serenawilliams booked her spot in a 10th #USOpen final... pic.twitter.com/Flmye0G0ZW — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2019 Тя има общо 101 победи във всичките си досегашни участия в Ю Ес Оупън, което е изравнен рекорд на легендарната Крис Евърт. "Да бъда в един круб с Криси е наистина прекрасно", категорична е Уилямс, която има 23 титли от турнирите от "Големия шлем".

