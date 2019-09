Бензема: Аз правех триото ВВС възможно

Нападателят на Реал Мадрид Карим Бензема си припомни успешното партньорство, което имаше с Кристиано Роналдо Гарет Бейл в атаката на тима. Той говори за своята роля в триото, което беше известно и като ВВС.

“Имахме си ракета - Гарет Бейл, и голмайстор - Кристиано Роналдо, а аз покривах пространството между тях - така правех цялата тази работа възможна. Тогава Кристиано беше този, който завършваше атаките. Аз имах различна роля. Отговарях за тяхното изграждане и се опитвах да отварям пространства. За мен той беше най-добрият голмайстор, въпреки че играеше вляво. Аз се отдръпвах, за да му правя място и да му позволявам да вкарва”, заяви Бензема пред RMC Sport.

