Тенис Приказката продължава! 19-годишна дебютантка ще спори със Серина на финала на US Open 06 септември 2019 | 06:38 0



копирано





В първия сет Бенчич бе тенисистката, която доминираше на корта. Швейцарката стигна до 6 точки за пробив, включително и до сетбол в 10-ия гейм, но така и не успя да материализира нито една от възможностите си. В същото време Андрееску се бореше със зъби и нокти и успя да докара нещата до тайбрек. Там вече швейцарката рухна и изцяло даде инициативата в ръцете на своята противничка, която се възползва и стигна до успеха със 7:3 точки, за да вземе първия сет.



Това развитие на нещата не сломи Бенчич, която стартира втория сет отлично с два пробива, с които поведе с 4:1. Андрееску върна един пробив, но Бенчич успя още в следващия гейм отново да възстанови преднината си от три гейма, за да стигне до 5:2 и да сервира за сета. Тогава обаче нещо се случи с швейцарката, която изведнъж отново се срина и не успя да спечели нито един гейм повече, като в крайна сметка загуби сета и мача с 5:7.



Андрееску направи впечатляващите 40 уинъра, макар да имаше и 38 непредизвикани грешки. Тя реализира 7 аса, но направи 9 двойни грешки. Бенчич обаче имаше едва 16 уинъра в мача и 32 непредизвикани грешки и само 2 аса на сметката си.

Yes, @Bandreescu_, this is definitely REAL LIFE!



See you on Saturday in the final... #USOpen pic.twitter.com/v5df41niQq — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2019

Така Андрееску достигна до първия си финал в турнирите от Големия шлем в дебюта си в основната схема на “Флашинг Медоус”. Тя е първата тенисистка, която постига подобно нещо след Винъс Уилямс през 1997 година.



В битката за трофея канадката ще се изправи срещу Серина Уилямс в събота. Това ще е повторение на финала на “Роджърс Къп”, който обаче двете не успяха да доиграят докрай, тъй като американката се отказа заради контузия след само 4 изиграни гейма (3:1 за Андрееску). 19-годишната дебютантка на US Open Бианка Андрееску сътвори поредната сензация. Канадката достигна по страхотен начин до финала в Ню Йорк, побеждавайки швейцарката Белинда Бенчич със 7:6(3), 7:5 за 2 часа и 15 минути. Младата тенисистка впечатли със самообладанието и характера, който демонстрира в този мач и съвсем заслужено си уреди среща със Серина Уилямс на финала.В първия сет Бенчич бе тенисистката, която доминираше на корта. Швейцарката стигна до 6 точки за пробив, включително и до сетбол в 10-ия гейм, но така и не успя да материализира нито една от възможностите си. В същото време Андрееску се бореше със зъби и нокти и успя да докара нещата до тайбрек. Там вече швейцарката рухна и изцяло даде инициативата в ръцете на своята противничка, която се възползва и стигна до успеха със 7:3 точки, за да вземе първия сет.Това развитие на нещата не сломи Бенчич, която стартира втория сет отлично с два пробива, с които поведе с 4:1. Андрееску върна един пробив, но Бенчич успя още в следващия гейм отново да възстанови преднината си от три гейма, за да стигне до 5:2 и да сервира за сета. Тогава обаче нещо се случи с швейцарката, която изведнъж отново се срина и не успя да спечели нито един гейм повече, като в крайна сметка загуби сета и мача с 5:7.Андрееску направи впечатляващите 40 уинъра, макар да имаше и 38 непредизвикани грешки. Тя реализира 7 аса, но направи 9 двойни грешки. Бенчич обаче имаше едва 16 уинъра в мача и 32 непредизвикани грешки и само 2 аса на сметката си.Така Андрееску достигна до първия си финал в турнирите от Големия шлем в дебюта си в основната схема на “Флашинг Медоус”. Тя е първата тенисистка, която постига подобно нещо след Винъс Уилямс през 1997 година.В битката за трофея канадката ще се изправи срещу Серина Уилямс в събота. Това ще е повторение на финала на “Роджърс Къп”, който обаче двете не успяха да доиграят докрай, тъй като американката се отказа заради контузия след само 4 изиграни гейма (3:1 за Андрееску).

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 569

1