Серина прегази Свитолина за десетия си финал на US Open

Мачът започна много равностойно с два дълги гейма. В първия Серина спаси три точки за пробив и успя да удържи подаването си. Във втория украинката бе поставена до стената и се пропука при третата точка за пробив, когато Уилямс успя да измъкне гейма и да поведе с 2:0.



В петия гейм Свитолина имаше шанс да върне интригата, като стигна до три точки за пробив, но отново Серина показа здрави нерви във важните моменти и удържа подаването си, за да поведе с 4:1. До края на сета американката нямаше повече затруднения и стигна до 6:3 в своя полза.



Във втория сет на корта все едно имаше само една тенисистка. Свитолина спечели първия гейм и това бе всичко, което успя да направи, тъй като останалите отидоха на сметката на Уилямс за 6:1.

Supreme Serena @serenawilliams will seek a 7th crown in New York after dispatching Svitolina 6-3, 6-1 in the semifinals...#USOpen pic.twitter.com/BDHaI0iKOb — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2019

6-кратната победителка на US Open направи 33 уинъра и 20 непредизвикани грешки в мача. Освен това тя записа и 6 аса на сметката си. В същото време Свитолина завърши с 11 уинъра и 17 непредизвикани грешки, като остана с 0 от 6 при точките за пробив.



Така Уилямс вече чака на финала победителя от сблъсъка между Бианка Андрееску и Белинда Бенчич. Без значение срещу кого ще се изправи, Серина ще бъде пределно мобилизирана да се реабилитира за злощастната загуба през миналата година от Наоми Осака.

