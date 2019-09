Колоездене Филип Жилбер спечели 12-ия етап от Обиколката на Испания 05 септември 2019 | 18:50 0



С време от 3 часа, 48 минути и 18 секунди белгиецът Филип Жилбер спечели 12-ия етап от Обиколката на Испания - 171,4 километра от Сиркито де Навара до Билбао. Жилбер показа отлично каране по трите височини в края на етапа и достигна финала с три секунди аванс пред испанците Алекс Аранбуру и Фернандо Барсело, които завършиха втори и трети с три секунди изоставане. Основната група приключи с пасив от 3:02 минути от Жилбер. ¡El irresistible ataque de @PhilippeGilbert en Arraiz! / No one in the break could match Gilbert climbing Arraiz! #LaVuelta19 pic.twitter.com/JKFdPidI7V — La Vuelta (@lavuelta) September 5, 2019 Днешният етап, който в голямата си част бе равнинен, не даде възможности за големия размествания на върха в генералното класиране и червено трико на лидер ще остане на гърба на словенеца Примож Роглич, който има преднина от 1:52 минути пред втория Алехандро Валверде от Испания. Трети е колумбиецът Мигел Анхел Лопес на 2:11 минути зад Роглич. A 10th Grand Tour stage win for @PhilippeGilbert, as the @deceuninck_qst rider takes glory on Stage 12 of #LaVuelta19. This is how he did it! pic.twitter.com/yiPa7b3hhi — Velon CC (@VelonCC) September 5, 2019 В петък предстои 13-ият етап от Вуелтата, в който ще бъдат изминати 166,4 километра от Билбао до Алто де Лос Мучачос, като междувременно ще бъдат преодолени и 7 височини.

