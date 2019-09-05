ЦСКА 1948 започна с класика за Купата, следващият съперник е далеч по-сериозен

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Втора лига
ЦСКА 1948 спечели с 3:0 гостуването си на Суворово в предварителния кръг за Купата на България и се класира за 1/16-финалите, където ще се изправи срещу Дунав (Русе).
Червените откриха резултата в 31-ата минута чрез своя голмайстор Андон Гущеров. Таранът се разписа с глава след центриране на Тони Иванов.
В 63-ата минута Денислав Александров бе съборен след пробив в наказателното поле на Суворово и сам реализира отсъдената дузпа.
Ивайло Климентов вкара трети гол в 76-ата минута. Чавдар Ивайлов проби и подаде отлично отляво към Климентов, за когото не бе проблем да се разпише за крайното 3:0.
В следващия кръг ЦСКА 1948 ще срещне Дунав, а срещата ще се играе на националния стадион “Васил Левски”.
СУВОРОВО - ЦСКА 1948 0:3
0:1 Андон Гущеров 31
0:2 Денислав Александров 63 д.
0:3 Ивайло Климентов 76
СУВОРОВО: 1. Добрев, 88. Арнаудов, 16. Иванов, 13. Борисов, 7. Найденов, 18. Николов, 33. Стефанов, 8. Димитров, 17. Павлов, 10. Василев, 11. Илиев
ЦСКА 1948: 33. Михайлов, 25. Ал. Александров, 21. Василев, 4. Христов, 30. Атанасов, 20. Сандански, 71. Иванов, 10. Шопов, 19. Орачев, 11. Д. Александров, 99. Гущеров
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(Гост) 10
отговор
САМО ЦСКА КАЗАХ Рейтинг: 2 0
(Гост) 9
отговор
Дано Числото се падне с Осъм и да им оформят една тройка и на тях. Рейтинг: 1 0
(Гост) 8
отговор
Прайда на фалшивите ни гостува , прайда на сините се срамува , гайда между сини и зелени се надува Рейтинг: 2 2
(Гост)
СТРАХЬТ ОТ НАС Е ОЧЕВИДЕН СТРАХЪТ ОТ ИСТИНАТА СПРАВЕДЛИВОСТТА ИДВА ОРАНЖЕВИ ШАЛВАРИ ПИШЕТТЕ СИ ЛЬЖИТЕ ЗА НАС НА НАС НЕ НИ ПУКА ЗАЩОТО НИЕ СМЕ ЦСКА А ВИЕ СТЕ ПРОСТО ЕДНО ТИРЕ МЕНТЕ САМО ЦСКА 1948 Рейтинг: 2 1
(Гост) 7
отговор
Телюгите голям зор да играят с числото, белким хванат ръка с/у някое ЦСКА. Рейтинг: 2 1
(Гост) 6
отговор
Дунав и ЦСКА 1948 са мои отбои. В последния момент ще реша кой ще продължи. Рейтинг: 3 3
(Гост)
ЕИ ТИРЕ КИРО Д Е ВАШИЯТ КОШМАР ТОЙ Е ВАШАТА БОЛЕСТ Рейтинг: 1 1
(Гост) 5
отговор
Браво на Числото. Сега ако опънат микренците, ще умра от кеф. Рейтинг: 8 5
(Гост) 4
отговор
БРАВО АРМЕЙЦИ САМО ЦСКА И НАПРЕД Рейтинг: 12 3
(Гост) 3
отговор
Добарат припоците на Литекс ще ги скършат без да им мигне окото. Рейтинг: 11 2
(Гост) 2
отговор
Напред армейци ,макар и в Б група ЦСКА си е ЦСКА,догодина чакаме подновяване на вечното дерби Рейтинг: 12 5
(Гост)
Laynogorec strasno derby Рейтинг: 1 6
(Гост) 1
отговор
Ebahti klasikata aviatorska byaxme na maca ako bese otbora na suvorovo malko po silni styaxa dagi biyat teya otrepki nito fenove imat nito nisto Рейтинг: 3 9
(Гост)
Оранжев Смешник Рейтинг: 7 3
(Гост)
Мльк Отрепко Рейтинг: 3 2
(Гост)
Микренец, вие ходите по двеста души на мач, бе. И тия двеста са платения нарко сектор. Рейтинг: 5 2
(Гост)
Nyakakiv izmislen otbor ot sofiya sis 30 plateni coveka. Рейтинг: 1 2
(Гост)
ЕЙ СЕЛЯНДУР ИЗМИСЛЕНИЯТ ОТБОР Е НА АРМИЯТА С ПЛАТЕНИТЕ ФЕНОВЕ РАЗБР А ЛИ ОРАНЖЕВ СЕЛЯКО ЖАЛКИ СТЕ ТИРЕТА МНОГО ЖСЛКИ ПЛАТЕНИ НАРКОМАНИ Рейтинг: 2 1