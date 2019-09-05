ЦСКА 1948 CSKA 1948

ЦСКА 1948 2:0 Струмска слава

последен:
30.08.2019

ЦСКА 1948 - Септември (София)

следващ:
23.09.2019

създаване: 2016г.
стадион: "Васил Левски"
президент: Добрин Гьонов
треньор: Петко Петков
web: ЦСКА 1948

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Втора лига

ЦСКА 1948 започна с класика за Купата, следващият съперник е далеч по-сериозен

05 септември 2019 | 18:03
ЦСКА 1948 започна с класика за Купата, следващият съперник е далеч по-сериозен
ЦСКА 1948 спечели с 3:0 гостуването си на Суворово в предварителния кръг за Купата на България и се класира за 1/16-финалите, където ще се изправи срещу Дунав (Русе).

Червените откриха резултата в 31-ата минута чрез своя голмайстор Андон Гущеров. Таранът се разписа с глава след центриране на Тони Иванов.

В 63-ата минута Денислав Александров бе съборен след пробив в наказателното поле на Суворово и сам реализира отсъдената дузпа.

Ивайло Климентов вкара трети гол в 76-ата минута. Чавдар Ивайлов проби и подаде отлично отляво към Климентов, за когото не бе проблем да се разпише за крайното 3:0.

В следващия кръг ЦСКА 1948 ще срещне Дунав, а срещата ще се играе на националния стадион “Васил Левски”.

СУВОРОВО - ЦСКА 1948 0:3

0:1 Андон Гущеров 31
0:2 Денислав Александров 63 д.
0:3 Ивайло Климентов 76

СУВОРОВО: 1. Добрев, 88. Арнаудов, 16. Иванов, 13. Борисов, 7. Найденов, 18. Николов, 33. Стефанов, 8. Димитров, 17. Павлов, 10. Василев, 11. Илиев

ЦСКА 1948: 33. Михайлов, 25. Ал. Александров, 21. Василев, 4. Христов, 30. Атанасов, 20. Сандански, 71. Иванов, 10. Шопов, 19. Орачев, 11. Д. Александров, 99. Гущеров

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Спортни новини		 Прочетена 1685

Добави коментар ›› Коментари (10)

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ЦСКА 1948
(Гост) 10
отговор
05 септември 2019 | 19:05

САМО ЦСКА КАЗАХ Рейтинг: 2 0

цесека УМРЕ
(Гост) 9
отговор
05 септември 2019 | 19:03

Дано Числото се падне с Осъм и да им оформят една тройка и на тях. Рейтинг: 1 0

Суворовец
(Гост) 8
отговор
05 септември 2019 | 18:55

Прайда на фалшивите ни гостува , прайда на сините се срамува , гайда между сини и зелени се надува Рейтинг: 2 2

ЦСКА 1948
(Гост)
05 септември 2019 | 19:03

СТРАХЬТ ОТ НАС Е ОЧЕВИДЕН СТРАХЪТ ОТ ИСТИНАТА СПРАВЕДЛИВОСТТА ИДВА ОРАНЖЕВИ ШАЛВАРИ ПИШЕТТЕ СИ ЛЬЖИТЕ ЗА НАС НА НАС НЕ НИ ПУКА ЗАЩОТО НИЕ СМЕ ЦСКА А ВИЕ СТЕ ПРОСТО ЕДНО ТИРЕ МЕНТЕ САМО ЦСКА 1948 Рейтинг: 2 1

Синя мъка
(Гост) 7
отговор
05 септември 2019 | 18:43

Телюгите голям зор да играят с числото, белким хванат ръка с/у някое ЦСКА. Рейтинг: 2 1

Кирил. Д
(Гост) 6
отговор
05 септември 2019 | 18:34

Дунав и ЦСКА 1948 са мои отбои. В последния момент ще реша кой ще продължи. Рейтинг: 3 3

88
(Гост)
05 септември 2019 | 18:47

ЕИ ТИРЕ КИРО Д Е ВАШИЯТ КОШМАР ТОЙ Е ВАШАТА БОЛЕСТ Рейтинг: 1 1

цесека УМРЕ
(Гост) 5
отговор
05 септември 2019 | 18:17

Браво на Числото. Сега ако опънат микренците, ще умра от кеф. Рейтинг: 8 5

88
(Гост) 4
отговор
05 септември 2019 | 18:14

БРАВО АРМЕЙЦИ САМО ЦСКА И НАПРЕД Рейтинг: 12 3

Тези ако
(Гост) 3
отговор
05 септември 2019 | 18:13

Добарат припоците на Литекс ще ги скършат без да им мигне окото. Рейтинг: 11 2

Етрополе Евроидиот
(Гост) 2
отговор
05 септември 2019 | 18:12

Напред армейци ,макар и в Б група ЦСКА си е ЦСКА,догодина чакаме подновяване на вечното дерби Рейтинг: 12 5

Xxmxm
(Гост)
05 септември 2019 | 18:17

Laynogorec strasno derby Рейтинг: 1 6

Caca
(Гост) 1
отговор
05 септември 2019 | 18:08

Ebahti klasikata aviatorska byaxme na maca ako bese otbora na suvorovo malko po silni styaxa dagi biyat teya otrepki nito fenove imat nito nisto Рейтинг: 3 9

88
(Гост)
05 септември 2019 | 18:13

Оранжев Смешник Рейтинг: 7 3

88
(Гост)
05 септември 2019 | 18:15

Мльк Отрепко Рейтинг: 3 2

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
цесека УМРЕ
(Гост)
05 септември 2019 | 18:19

Микренец, вие ходите по двеста души на мач, бе. И тия двеста са платения нарко сектор. Рейтинг: 5 2

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Maykoo
(Гост)
05 септември 2019 | 18:42

Nyakakiv izmislen otbor ot sofiya sis 30 plateni coveka. Рейтинг: 1 2

88
(Гост)
05 септември 2019 | 18:49

ЕЙ СЕЛЯНДУР ИЗМИСЛЕНИЯТ ОТБОР Е НА АРМИЯТА С ПЛАТЕНИТЕ ФЕНОВЕ РАЗБР А ЛИ ОРАНЖЕВ СЕЛЯКО ЖАЛКИ СТЕ ТИРЕТА МНОГО ЖСЛКИ ПЛАТЕНИ НАРКОМАНИ Рейтинг: 2 1 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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