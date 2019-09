Селекционерът на Русия пое Зенит (Санкт Петербург)

View this post on Instagram

Новый главный тренер #Вкзенитспб - Туомас Саммелвуо! Добро пожаловать в команду, тренер! #ТуомасСаммелвуо #Трансфер // New Zenit head coach - Tuomas Sammelvuo! Welcome to the team, coach! #TuomasSammelvuo #Transfer

A post shared by ВК «Зенит» (Санкт-Петербург) (@vczenitspb) on Sep 4, 2019 at 6:08am PDT