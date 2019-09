Авто Мания Една достолепна годишнина - MINI стана на 60 05 септември 2019 | 16:42 - Обновена 0



Още от самото начало classic Mini се превръща в член на висшето общество: короновани глави, филмови звезди, музиканти и известни личности от света на модата са пленени от чара на британския оригинал. За рождения ден на марката MINI представя реставрирано classic Mini в типичния дизайн със състезателни ленти на 60 Years Lifestyle Collection. Джон Ленън кара classic Mini, Питър Селърс препуска с classic Mini в криминалните си комедии си и дори английската кралица се вози в classic Mini из парка на замъка Уиндзор. Безброй знаменитости са пленени от чара на classic Mini, коeто за първи път е представен на широката общественост преди 60 години. Характерният дизайн, изненадващо щедрото пространство и пъргавото пътно поведение допринасят значително за факта, че революционният малък автомобил е приет в кръговете на висшето общество във Великобритания много бързо. Ексклузивни снимки представят широкия кръг от звезди в музикалната, филмовата и модната индустрия, които са го избрали за предпочитано транспортно средство и по този начин са го превърнали в икона на стила за времето си. По случай 60-годишния юбилей на марката MINI напомня и със специални модели за славните ранни години на бранда. След успешното въвеждане на пазара на MINI 60 Years Edition за актуалните модели MINI 3/5 врати, classic Mini отново е във фокуса на вниманието. Комплексно реставриран уникат в колоритния дизайн със състезателни ленти на актуалната MINI 60 Years Lifestyle Collection възражда модния стил и начина на живот през дивия период на 60-те години. Дори след възраждането на марката през 2001 г. знаменитости по целия свят бързо започват да се наслаждават на неподправената радост от шофирането, с която още оттогава модерното MINI върви по стъпките на своя класически предшественик. Като първия малък автомобил в премиум сегмента, MINI веднага се превръща в трендсетър. Неконвенционалната му концепция вдъхновява кинодейци, музиканти, модни дизайнери и хора на изкуството. Като любимец с изразена склонност към екстравагантност и носител на огромна радост от шофирането, MINI многократно участва в холивудски филми и завоюва мястото си в личните флотилии автомобили на многобройни звезди от шоубизнеса. Лорд Сноудън отваря пред classic Mini вратите към кралския двор Classic Mini дължи ранното си приемане в лондонското висше общество благодарение на член на кралския двор. Лорд Сноудън, фотограф, дизайнер, приятел на конструктора на Mini Алек Исигонис и съпруг на принцеса Маргарет, е сред първите купувачи на новия малък автомобил. Семейна снимка, направена през 1965 г., го представя с принцеса Маргарет и сина им Дейвид по време на пътуване с Mini в района на Лондон. Още през 1960 г. лорд Сноудън отваря пред Mini вратите на кралската уикенд резиденция. Исигонис вози снахата на Сноудън, кралица Елизабет, из парка на замъка Уиндзор. За малкия автомобил това е като ритуал за посвещаване в рицарство - най-високата кралска чест, която Исигонис действително получава девет години по-късно. The Beatles, The Monkees, Beach Boys, Мик Джагър, Ерик Клептън и Дейвид Бауи – за всички тях Mini е хит В следващите години Mini успява да си извоюва запазено място в сцената на модата, изкуството и музиката на „Swinging London“. За международната слава допринася ентусиазма, който Mini буди у всички членове на The Beatles. Джон Ленън поръчва Mini през 1964 г., въпреки че няма шофьорска книжка. Исторически фотографии представят барабаниста Ринго Стар с един от многото Mini Cooper S на рали „Монте Карло“ през 1964 г., а Пол Маккартни – при качване в неговото лично Mini през 1967 г. Китаристът Джордж Харисън е горд собственик на Mini de Ville, модифицирано от известния производител на каросерии Radford. Когато през 1967 г. The Beatles се срещат за снимки на телевизионния си филм „Magical Mystery Tour“ на авиобаза West Malling в Кент, Джон Ленън с кеф дава газ по летището с Mini в психеделични цветове. Привързаността на известни музиканти към classiс Mini продължaва десетилетия и излиза отвъд границите на Острова. Докато популярността на Mini се превръща все повече в глобален феномен, американските поп-рок групи от САЩ печелят нови почитатели в Европа. През 1966 г. Beach Boys „избухват“ на международно турне със своето „сърфистко“ звучене и във Великобритания позират пред Mini Moke. Образът на калифорнийските музиканти и на „плажомобила“, върху който е изписано името на групата, обикаля света. Приблизително по същото време американската банда The Monkees достига пика на своята популярност. Горе-долу оттогава датира снимката, на която китаристът и вокал Майкъл Несмит и приятелката му Филис гледат към обектива през сгъваемия покрив на Mini. „Мънки“ Несмит, подобно на „бийтълса“ Харисън също си поръчва Mini Cooper S по индивидуален проект от Radford. Екстравагантният и скъп уникат има не само сгъваем покрив, но и двигател със 100 к.с., както и арматурно табло от дърво с допълнителни уреди Освен с качествата си при шофиране classic Mini спечелва родения в Лондон музикант Дейвид Боуи и с паркирането. Боуи бързо осъзнава, че досега никой друг автомобил не пасва толкова перфектно на града. За 40-годишнината на оригинала през 1999 г. Боуи проектира classic Mini, което отразява всичко наоколо като полиран чайник, изработен от британско сребро. Германската певица Нина Хаген е снимана през 1994 г. за списанието Paris Match във френската столица с Mini Cooper. Роден екшън герой: classic Mini като филмова звезда на четири колела Понякога като статист, понякога в поддържаща роля - classic Mini участва в телевизионни сериали и игрални филми повече от шест десетилетия. Той може да бъде видян и в култовата лента „Blow up“ от 1966 г., както и в криминалния „Калейдоскоп“ от същата година, в който главната роля играе все още никому неизвестният дотогава Уорън Бийти. Също през 1966 г. се появява филмът „A Coer Joie“ с Бриджит Бардо, в която манекени с Mini Cooper атакуват целия екран. Фактът, че французойката Бардо също е била тясно свързана лично с британския малък автомобил, се доказва от кадри, направени през 1980 г., които представят Бардо в компанията на кучетата й в Mini Moke. Един от популярните телевизионни сериали както в САЩ, така и във Великобритания е „The Bionic Woman“. През 1976 г. водещата актриса Линдзи Вагнер позира в Лондон пред classic Mini, закрепено на стоманена рамка, при което перспективата на апарата създава усещане, че може да вдигне автомобила с една ръка - подобно на супергероинята със свръхчовешки сили. Сцените, за които classic Mini e наето от британския актьор Питър Селърс и режисьора Блейк Едуардс, се получават нетрадиционни и хумористични. Дуото заснема през 1964 г. филма „Изстрел в мрака“ като продължение на криминалната комедия „Розовата пантера“. Като инспектор Клосьо Селерс управлява необичаен Mini Cooper. Така актьорът изразява слабостта си към екстравагантните специални версии на classic Mini от екрана. Автомобилът от филма е преработен от Radford Mini de Ville с дизайн на вратите, наподобяващ плетка на кошница. През годините Питър Селърс се сдобива с около дузина персонализирани classic Mini-та, включително и с екземпляр, който изпраща на тогавашната си съпруга Брит Екланд през 1965 г. като част от огромна торта за рожден ден в шоурума на Radford в Лондон. Вероятно най-зрелищната си проява на екрана classic Mini прави през 1969 г. в гангстерската комедия „Италианска афера“. В нея престъпникът Чарли Крокър, изигран от Майкъл Кейн, заедно със съучастниците си планира огромен обир на злато в центъра на Торино. Бандата натоварва плячката в три Mini Cooper-а – червен, син и бял, след което се впуска в спиращо дъха преследване из италианския град през тунели на канали, над покриви и стълби. 34 години по-късно излиза римейк на „Италианска афера“. При новата версия с холивудските звезди Чарлийз Терон, Джейсън Стейтъм и Марк Уолбърг историята за зрелищната кражба на злато е пресъздадена по-ефектно и с по-висока скорост. „Кастингът“ на главните актьори с четири колела може да завърши с един-единствен логичен избор - на новия MINI Cooper S, който сега демонстрира своите пъргавина и спортен дух на и под улиците на Лос Анджелис. Стилен и в движение на модната сцена В „Swinging“ Лондон през 60-те години са създадени не само нови типове музикално звучене, но и стилово определящи тенденции на модния свят - и classic Mini винаги се вписва в тях. Известно е например, че Лесли Хорнби, по-известна с псевдонима Туиги, взима шофьорския си изпит през 1968 г. на classic Mini. Също така Мери Квант, влиятелна дизайнерка в дамската мода и създател на късата рокля, е вдъхновена от classic Mini. Малко след като получава шофьорска книжка, тя си поръчва черно Mini, a по-късно проектира специално издание на автомобила – разпознаваемо преди всичко по черно-бeлите си седалки. Британската дизайнерка е привлечена и от новото MINI: „То е модерен, щастлив и усмихнат автомобил“. Пол Смит, един от най-известните дизайнери за мъжка мода в Обединеното кралство, създава лимитирана специална версия на classic Mini в края на 90-те години със създадена от самия Смит синя боя и антрацитени алуминиеви джанти. Също толкова известен е и представеният по случай 40-годишнината на classic Mini уникат, който Смит оформя с лаково покритие в типичния за стила му Multicolor дизайн на райета.

