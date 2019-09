Ван Дайк: Искаме да ставаме по-силни и да печелим повече трофеи

Отборните и индивидуалните награди няма да убият желанието на Върджил ван Дайк да продължи развитието си, пише официалният уебсайт на Ливърпул. Носителят на трофея в Шампионската лига и най-добър футболист в Англия и Европа за миналия сезон заяви, че е благодарен за всички тези призове, но ще гони още повече с "червените".

"Единственото ми желание е да ставам по-силен. Има много за подобряване както в отбора, така и при самия мен, а това е единствената ни цел. Изключително важно е всички да разберат възможно най-бързо, че започваме от начало. Да, спечелихме Шампионската лига, но това няма значение в момента. Започваме отново от начало. Това е реалността и колкото по-бързо всички я приемем, толкова по-добре за нас.

“The only thing I want to do is focus and get better.”



