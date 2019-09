Нурмагомедов и Порие застанаха лице в лице в Абу Даби (видео + снимки)

Днес е денят за медии преди голямото събитие UFC 242, което ще се проведе този уикенд в Абу Даби. Бойците изпълняват своите задължения към медиите и застанаха лице в лице преди битките.

Звездата, която ще оглави събитието Хабиб Нурмагомедов застана лице в лице със своя опонент Дъстин Порие, но ще пропусне по-голямата част от денят за медии.

