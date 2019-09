Маунт и Мадисън могат да внесат нова искра в Англия за мача с България

Двама от младите играчи на Англия - Мейсън Маунт и Джеймс Мадисън могат да донесат нова искра на националния тим за срещите срещу България и Косово.

Това е мнението на един от анализаторите на “Скай Спортс” - Дани Хигинботъм. Двамата получиха първите си повиквателни за предстоящите мачове на “трите лъва” срещу България и Косово, като се очаква да дебютират. Маунт направи своя дебют във Висшата лига едва в началото на този сезон, но впечатли със силните си изяви, а Хигинботъм смята, че много силно влияние за това има отношенията му с Франк Лампард.

Back with the #ThreeLions



Gareth Southgate is looking forward to working with @masonmount_10 and @Madders10 again.