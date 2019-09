Тенис Надал: Бойният дух не е единственото ми качество 05 септември 2019 | 12:57 - Обновена 0



Бойният дух на Рафаел Надал е едно от най-известните му качества. Той е имал ключова роля в много равностойни двубои в кариерата му, а и при завръщането му от сериозни контузии. Испанецът сподели, че това не е най-важното му качество. “Мисля, че успехите ми не идват само заради бойния дух. Притежавам стабилен характер през целия си живот, цялата си кариера. Това ми помага да бъде фокусиран и отпуснат на психическо ниво. Да уважавам всеки съперник, всяка точка, всеки мач и всеки сет, докато битката не приключи. Примерите, че съм голям боец на корта, с добър и позитивен характер, са много, но аз не съм единственият. Има много играчи, които също се борят много.” One of the best SHOT of #USOpen 2019 Wow... #Nadal the fighter pic.twitter.com/fIGqlscvkx — Shodeke Gbenga (@shodekeGbenga) September 5, 2019 Матадора ще се нуждае от всичките си качества в предстоящия полуфинал срещу поставения под номер 24 италианец Матео Беретини. Надал е само на две победи от четвъртата си титла от US Open и негова 19-та от “Големия шлем”, доближавайки го на един трофей от Роджър Федерер. Но Надал мисли единствено за мача си в петък. “Трябва да бъда готов и да изиграя най-добрия си тенис. Днес направих стъпка напред. Този мач ми даде увереност. Постигнах две поредни победи срещу тежки съперници. Моментът е идеален да повиша нивото си и наистина вярвам, че мога да го направя.”, довърши 33-годишният испанец. Васил Недялков

