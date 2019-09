Матич: Казах на Солскяер, че не съм съгласен с него

Халфът на Манчестър Юнайтед Неманя Матич се изказа критично към своя мениджър Оле Гунар Солскяер и случващото се в тима от началото на сезона.

“Червените дяволи” потеглиха с впечатляваща победа с 4:0 над Челси, но впоследствие не успяха да вземат нови три точки в следващите три срещи, като постигнаха две равенства и допуснаха загуба на “Олд Трафорд” от Кристъл Палас. Матич остана резерва във всеки един от тези мачове, а се появи като резерва само в мача със Саутхамптън.

"I told him I disagreed with him" #mufc https://t.co/K90heUCHZT