Рой Кийн пак се заяде с Алекс Фъргюсън

Рой Кийн дори задълба още повече, като обвини Фърги в това, че е използвал клуба, за да лансира роднините си. “Синът му Дарън игра за отбора и даже спечели медал. Той беше късметлия. Дълго време пък братът на Фъргюсън беше шеф на скаутите. Учуден съм, че и жена му не започна работа в клуба”, добави ирландецът. Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Рой Кийн отправи поредни критики към настоящи и бивши фигури от клуба. Някогашният халф нападна легендарния мениджър Алекс Фъргюсън, под чието ръководство Юнайтед се превърна в световен колос и спечели 38 трофея, от които 13 са титли на Англия.Ирландецът обаче не крие своята неприязън към шотландеца.“Хората говорят за това как Фъргюсън можел да работи и управлява хората - заяви Кийн пред Off The Ball. - Не се заблуждавайте. Бях в клуба, когато Брайън Робсън напусна, бях там когато си тръгна и Стив Брус . Това бяха двама отдадени на клуба хора и не ми хареса начинът, по който се отнесоха с тях. Когато аз се махнах, не съм си мислел, че това е краят на кариерата ми в Юнайтед. Но ако бях останал, щях да се боря за мястото си, без да ме интересува дали срещу мене стои Алекс Фъргюсън или Папата.”Рой Кийн дори задълба още повече, като обвини Фърги в това, че е използвал клуба, за да лансира роднините си. “Синът му Дарън игра за отбора и даже спечели медал. Той беше късметлия. Дълго време пък братът на Фъргюсън беше шеф на скаутите. Учуден съм, че и жена му не започна работа в клуба”, добави ирландецът.

1