Матео Беретини: Не си спомням някои точки

Матео Беретини е изключително щастлив след класирането си за полуфиналите на Откритото първенство по тенис на САЩ. Италианецът отстрани французина Гаел Монфис в маратонски петсетов двубой и ще се изправи срещу трикратния шампион Рафаел Надал. He can finally breathe!



On his 5th match point, Matteo Berrettini finally closes out Monfils in an absolute epic in Arthur Ashe Stadium!#USOpen pic.twitter.com/IAzTbhZkqL — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2019 "В момента не си спомням някои точки, само мачболът. Спомням си и една двойна грешка. Серията ми е великолепна и съм изключително щастлив. Не знам какво да кажа. Имах късмет с петте ми мачбола, а съперникът ми нямаше подобни възможности. Хубаво е, когато ти върви. Гордея се с моето постижение. Винаги бях фокусиран върху следващата точка", заяви 23-годишният италианец пред медиите. Матео Беретини е първият представител на Италия, който достигна до полуфиналите в Ню Йорк от 1977 година насам. 0



