Георги Стоименов: Имаше три сериозни фактора, които се отразиха на Григор

"Ние, хората около него, винаги сме вярвали. За нас беше въпрос на време. За хората, които познават Григор, винаги е било въпрос на време. Тези, които не го харесват, не са вярвали. Тези, които нищо не знаят за спорта, за тях е изненада. Ние не сме изненадани, но се радваме много на това, което се случи", коментира Стоименов пред Sportal.bg.



"Григор беше изключително старателен, а последните месеци бяха доста трудни за него, както от физическа, така и от психологическа гледна точка. Смени си ракетите, този процес продължи доста дълго време. Рамото му създаваше проблеми и то продължава да е фактор, това не е минало. Освен това смени треньора.



Това са три фактора, които са много сериозни, особено за човек, който е сам в това, което прави. Тенисът не е отборен спорт. Отне му доста време, но той вярваше през цялото време и работеше страшно много", допълни той.



Never. Stop. Running. ‍@GrigorDimitrov | #USOpen pic.twitter.com/3IFToBA39V — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2019

Стоименов сподели, че не са променяли нещо относно подготовката на Димитров преди US Open. "Гледаме ден за ден. Няма нещо, което да е коренно различно. С всяка победа започна да играе по-уверено и по-силно. С всеки мач надгражда и двубоят с Федерер беше върхът засега.



Много се радвам от това, което изтъкна Федерер на пресконференцията. Той отдаде заслуженото на Григор. Не всеки може да признае превъзходството на съперника в такъв момент. Играта на Григор в момента е изключително добра и е максимално трудно за съперниците. Ако имаш лек проблем, става много тежко, когато играеш срещу него", каза още мениджърът на най-добрия български тенисист.



Той коментира и ситуацията с Андре Агаси, който въпреки че не е в Ню Йорк с Григор, продължава да работи с него: "В контакт сме с Андре. Имаме дискусии за нещата."



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Ню Йорк

