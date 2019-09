Тенис Беретини пречупи Монфис и чака Надал на първия си полуфинал в "Шлема" 04 септември 2019 | 23:54 - Обновена 0



Първият сет се разви изцяло по вкуса на Монфис, който сервираше по-успешно и се възползваше от дори минималните колебания на Беретини от начален удар. Ретурът му вършеше отлична работа, а и италианският опонент направи цели 14 непредизвикани грешки, докато Монфис сбърка само осем топки. От втория опит французинът проби за 4:2 и изглеждаше, че е поел контрол върху мача.

По необясними причини обаче световният номер 13 рязко свали темпото и съвсем изгуби ритъма си в следващите два сета. Той не само сервираше с доста по-ниска скорост и съответно не затрудняваше толкова опонента си от начален удар, но и съвсем сдаде доминацията от основната линия.



Мощните форхенди на Беретини създаваха сериозни проблеми на противника от всяка позиция на корта, а и той стана по-постоянният от двамата, докато Монфис редуваше форхенди в линията с такива далеч в аут. Два пробива бяха необходими на италианеца за успешен край на втория сет, а в третия той от самото начало контролираше случващото се на корта. Грешките от ракетата на французина не спираха, а и той правеше доста по-малко печеливши удари, тъй като често биваше изтласкван в дъното на корта. Два пробива на Беретини му осигуриха спечелване на третия сет, в който той бе спечелил 100% от точките на първия си сервис.

В четвъртия сет и двамата започнаха да показват признаци на умора, но по-ярко това се виждаше у Монфис, който се превиваше постоянно между изпълненията си на сервис. Независимо че той си осигури добър аванс от два пробива и сетът се разви в негова полза, той не печелеше много лесни точки и постоянно имаше интрига. Сякаш и двамата предпочитаха да съкращават разиграванията максимално, за да пестят енергия, което доведе до повече грешки от ракетата на Беретини. Той можеше да разчита само на форхенда си и въпреки че Монфис бе доста статичен на моменти, мачът бе вкаран в решителен пети сет.





Италианецът поведе с 2:0, но отново никой не можеше с охота да каже, че е поел контрол върху събитията на корта, а и това се потвърди в следващия момент, когато Монфис осъществи рибрейк. Последва пореден обрат в съотношението на силите и на ритъма в двубоя, като Беретини направи нов пробив и дори сервираше за мача при 5:3. Когато трябваше да реализира мачбола си, той направи ужасяваща двойна грешка, при която топката едвам долетя до мрежата, а допреди това в срещата той сервираше основно много солидно. Последва продължително разиграване, при което Монфис завърши с форхенд по диагонала зад основната линия, а после непредизвикана грешка на Беретини доведе до връщане на пробива.

Любопитното бе, че при 5:6 и сервис на Монфис се стигна до втори мачбол за италианеца, защото Гаел опита да направи ас от втори сервис и допусна двойна грешка. Упражнението се повтори малко по-късно при авантаж на французина и веднага след това за трети мачбол на Беретини (негова 14-а и 15-а двойна грешка). В крайна сметка Монфис оцеля и вкара срещата в решителен тайбрек, като той се погрижи да привлече публиката на своя страна. Още две двойни грешки в "дългия гейм" наклониха сериозно везните в полза на италианеца, но пък Монфис върна два мини пробива при 5:2 и намали на 5:4 изоставането си. С брутално разиграване и печелившо воле на мрежата Беретини си осигури нов мачбол, като го материализира с мощен сервис по правата в полето за предимство - 3:2 за италианеца!

