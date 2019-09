Тенис Серина Уилямс: Тенисът е най-добрата работа за една жена 04 септември 2019 | 22:54 0



Серина Уилямс заяви, че тенисът е „най-добрата работа в света за една жена“ след убедителния си успех на четвъртфиналите на Ю Ес Оупън срещу китайката Цян Уан. Успехът я приближи на един мач от десети финал в Ню Йорк – 20 години след първата титла в надпреварата. Американката, която следващия месец навършва 38 години, се бори за своята 24-та титла от Големия шлем, с което ще изравни рекордьорката Маргарет Корт, и седма в Ню Йорк, с което ще подобри постижението на Крис Евърт. wins in Flushing Meadows...@serenawilliams defeats Wang 6-1, 6-0 and storms into the semifinals!#USOpen pic.twitter.com/cOMsS5bD0G — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2019 „Мисля, че спортът се разви много през годините. Наистина е задоволяващо да видим спорт за жени от най-високо качество. Това е най-добрата работа в света за една жена, според мен. Мисля, че се борихме толкова много дълги години за различни неща. Все още има какво да подобряваме, но годините борба дават своите резултати сега“, започна тя. Light work for the



Serena Williams is #USOpen semifinals bound after defeating Wang Qiang 6-1, 6-0. pic.twitter.com/SQ1SxpmKaB — ESPN (@espn) September 4, 2019 „Никога не се опитвам да бъда заплашителна за опонентката. Аз съм себе си. Аз винаги съм била този човек, който излиза на корта, крещи, оплаква се, плаче и се бори. Изключително страстна съм относно това, което върша. Повечето хора, които обичат своята работа, са страстни относно това, което правят. Това съм аз“, отговори тя на въпрос относно подхода . Уилямс, която за последно спечели титла от Големия шлем на Аустрелиън Оупън през 2017, ще играе срещу Елина Свитолина в спор за място в съботния финал. /БГНЕС

