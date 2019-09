Тенис Семейство Агаси вика за Гришо от разстояние (видео) 04 септември 2019 | 21:53 0



Agassi family with the legend Steffi Graf watching Grigor play at #USOpen.



: Jaden Agassi IG story pic.twitter.com/fUanRNUKxJ — Krasimir (@lobdowntheline) September 4, 2019

В интервюто си на корта Гришо сподели, че не може да обясни защо точно Агаси и Щепанек не са с него, но решението им е било трудно, като вероятно са искали да го накарат да се “събуди”. Българинът добави, че все пак те общуват всеки ден по телефона и не спират да обменят идеи и мнения. Големият успех на Григор Димитров над Роджър Федерер впечатли спортния свят на четвъртфиналите на US Open, като великолепният му рейд в Ню Йорк се случи независимо от факта, че неговите треньори Андре Агаси и Радек Щепанек не са с него по време на турнира.Самият Григор няколко пъти обясняваше, че продължава да работи с тях, нищо че не го подкрепят на живо. Синът на Агаси - Джейдън - пък публикува в “Инстаграм” видео, на което се вижда как семейството гледа мача на Димитров с Федерер по телевизията. “Цялото семейство вика за Г! Хайде, Григор Димитров!”В интервюто си на корта Гришо сподели, че не може да обясни защо точно Агаси и Щепанек не са с него, но решението им е било трудно, като вероятно са искали да го накарат да се “събуди”. Българинът добави, че все пак те общуват всеки ден по телефона и не спират да обменят идеи и мнения.

