Неочаквано швейцарско участие на полуфиналите в US Open

Белинда Бенчич донесе радост на феновете в страната и е първата швейцарка на полуфинал в US Open oт 2001 година насам, след като се справи със съпротивата на Донна Векич със 7:6(5), 6:3. Това е първо нейно участие на полуфиналите, след като преди това имаше още само един четвъртфинал през 2014-а, също в Ню Йорк.



"Oпитвах се да стоя в момента, трябваше ми много вариативна игра, защото тя също обича да миксира. При 5:4 имаше нерви, но беше важно за мен от време на време да показвам емоции, защото се опитвам да ги задържам. Имам нужда от емоции, за да играя после по-добре. Понякога цялата негативна емоция отива към бокса ми, но исках да им благодаря, че влизат в тази роля", каза щастливата Бенчич. Хърватската тенисистка направи пробив за 5:4 в първия сет, но след това сервира неуспешно, за да поведе в резултата. В последвалия тайбрек Бенчич поведе с 6:3 и взе аванс в мача след 7:5.

В седмия и деветия гейм на втората част 22-годишната Белинда Бенчич отново спечели подаването на Векич и от третата си възможност завърши двубоя, който продължи 103 минути. След 3 години и 7 месеца отсъствие Бенчич ще се завърне в топ 10 на световната ранглиста. 22-годишната швейцарка ще очаква победителката от двубоя между Бианка Андрееску и Елизе Мертенс. За всяка една от тях това ще е първо участие на полуфиналите в “Шлема”. Едва ли някой е предполагал преди началото на US Open, че ако има швейцарско присъствие на полуфиналите в турнира, то то ще бъде на Роджър Федерер или Стан Вавринка. Двамата обаче отпаднаха в предната фаза, съответно от Григор Димитров и Даниил Медведев.Белинда Бенчич донесе радост на феновете в страната и е първата швейцарка на полуфинал в US Open oт 2001 година насам, след като се справи със съпротивата на Донна Векич със 7:6(5), 6:3. Това е първо нейно участие на полуфиналите, след като преди това имаше още само един четвъртфинал през 2014-а, също в Ню Йорк.

