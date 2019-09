Колоездене Микел Итурия спечели днешния етап на Вуелтата 04 септември 2019 | 19:35 0



Микел Итурия спечели 11-ия етап от Обиколката на Испания. Представителят на домакините измина 180 километра между Сен Пале и Данчаринея за 4:36:44 часа. Това е първи етапен успех за 27-годишния испанец във Вуелтата. В слънчевото време на полупланинския етап на второ място в етапа остана Джонатан Ластра (Испания). Той е на 6 секунди след Итурия. Трети се нареди американецът Лоусън Крадък. He can barely believe it!



Basque rider Mikel Iturria claims a home victory in Stage 11 of #LaVuelta19 after a superb breakaway pic.twitter.com/15xOdrf6ih — Eurosport UK (@Eurosport_UK) September 4, 2019 В генералното класиране продължава да води Примож Роглич. Словенецът, който финишира едва на 19-то място в 11-ия етап, има общо време от 41:00:48 часа. На втора позиция, на 1.52 минути след лидера, е представителят на домакините и шампион от 2009 година Алехандро Валверде. Трети до момента е колумбиецът Мигел Анхел Лопес. Обиколката на Испания продължава до 15 септември. Etapa 11 | Stage 11



¿Qué quieres preguntarle? / Questions for him?#LaVuelta19 pic.twitter.com/kJLX3WJwXg — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2019

