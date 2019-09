Изискванията в тренировките правят Ливърпул успешен клуб, категоричен е Робъртсън

Изискванията за най-доброто в тренировките на базата "Мелууд" държат Ливърпул на високо ниво, твърди левият бек на мърсисайдците Анди Робъртсън в интервю за клубния уебсайт. След като станаха европейски шампиони през миналата година, "червените" започнаха сезона с четири поредни победи в Англия и европейската клубна купа.

"Стандартът е много висок и точно заради това се раздаваме във всеки мач - защото след всеки изминал ден ние изискваме повече от самите нас. Мениджърът и неговият екип налагат това. Не ни оставят да се отпуснем дори за миг в тренировките и това ни прави готови за всеки мач.

