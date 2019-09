Тенис Гришо оформи един различен "голям шлем" 04 септември 2019 | 18:09 - Обновена 0



копирано



Persistence pays off



@GrigorDimitrov stuns Federer 3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2. | #USOpen pic.twitter.com/dC3k15c0JV — ATP Tour (@ATP_Tour) September 4, 2019

Не са много тенисистите, които могат да се похвалят с победи над всички представители на т.нар. “Голяма четворка” - Федерер, Рафаел Надал (четвъртфинал в АТР 500 в Пекин 2016), Новак Джокович (втори кръг на “Мастърс”-а в Мадрид) и Анди Мъри (полуфинал в АТР 200 в Акапулко 2014, четвъртфинал на “Уимбълдън” 2014, втори кръг на “Мастърс”-а в Маями 2016).

DOWN GOES FEDERER



No. 78 ranked Grigor Dimitrov upsets No. 3 Roger Federer in 5 sets to advance to #USOpen semifinals pic.twitter.com/852JDhmQVI — Bleacher Report (@BleacherReport) September 4, 2019

Димитров е най-новият член на тази група, където фигурират имената още на Арно Клеман, Жил Симон, Жо-Вилфред Цонга, Марио Анчич, Иван Любичич, Марин Чилич, Давид Налбандиан, Хуан Мартин дел Потро, Фернандо Гонсалес, Анди Родик, Николай Давиденко, Робин Сьодерлинг, Стан Вавринка, Томаш Бердих, Кей Нишикори, Доминик Тийм и Ник Кирьос.



Григор има победи и над другите действащи носители на титли от “Шлема” - Стан Вавринка (4), Марин Чилич (2) и Хуан Мартин дел Потро (2).



За трети път Григор побеждава носител на титла от “Шлема” именно в турнир от най-високия ранг в тениса - такива са успехите над Федерер на US Open, над Анди Мъри на “Уимбълдън” 2014 и над Чилич на “Ролан Гарос” 2019. Единственият българин в тенис елита Григор Димитров накара отново целия спортен свят да говори за него с петсетовата победа над Роджър Федерер на четвъртфиналите на US Open. Това бе първи успех за Гришо над Маестрото в осмия сблъсък помежду им и съответно той се присъедини към една престижна компания на играчи, осъществили друг тип “голям шлем”.Не са много тенисистите, които могат да се похвалят с победи над всички представители на т.нар. “Голяма четворка” - Федерер, Рафаел Надал (четвъртфинал в АТР 500 в Пекин 2016), Новак Джокович (втори кръг на “Мастърс”-а в Мадрид) и Анди Мъри (полуфинал в АТР 200 в Акапулко 2014, четвъртфинал на “Уимбълдън” 2014, втори кръг на “Мастърс”-а в Маями 2016).Димитров е най-новият член на тази група, където фигурират имената още на Арно Клеман, Жил Симон, Жо-Вилфред Цонга, Марио Анчич, Иван Любичич, Марин Чилич, Давид Налбандиан, Хуан Мартин дел Потро, Фернандо Гонсалес, Анди Родик, Николай Давиденко, Робин Сьодерлинг, Стан Вавринка, Томаш Бердих, Кей Нишикори, Доминик Тийм и Ник Кирьос.Григор има победи и над другите действащи носители на титли от “Шлема” - Стан Вавринка (4), Марин Чилич (2) и Хуан Мартин дел Потро (2).За трети път Григор побеждава носител на титла от “Шлема” именно в турнир от най-високия ранг в тениса - такива са успехите над Федерер на US Open, над Анди Мъри на “Уимбълдън” 2014 и над Чилич на “Ролан Гарос” 2019.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 2521 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1