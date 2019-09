Тенис Маги Малеева: Вярвам, че Григор ще играе финал и може да го спечели 04 септември 2019 | 17:50 - Обновена 0



"Постижението е страхотно. Аз не съм толкова изненадана, защото винаги съм вярвала, че може да го направи, коментира Малеева пред Sportal.bg. - От това, което гледах преди мача с Федерер, той играеше добре. Срещу Де Минор игра много силно. Когато е уверен, той играе доста смело, особено от бекхенд. Знаех, че Федерер също е човек, че не е железен."



Маги обясни и колко е трудно да си в ситуацията, в която беше Григор по-рано през годината с проблемите с контузията в рамото и допуснатите загуби."Има много трудни неща. Когато имаш подобна контузия, е много сложно да прецениш как да подходиш, дали да се оперираш, колко ще се възстановяваш. Пречи ти на подготовката, не знаеш на кои турнири ще можеш да играеш.



Never. Stop. Running. ‍@GrigorDimitrov | #USOpen pic.twitter.com/3IFToBA39V — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2019

Ужасно е трудно, когато допускаш неприятни загуби, тази липса на увереност и колебание, които ги съпътстват. Загубите са непоносими. Някои хора го критикуваха, но той е последният човек, който иска нещата да се развиват по този начин. Много е трудно да продължаваш да се бориш, но около него има добър екип, който го подкрепя", каза още бившата номер 4 в света.



"О тук нататък всичко е възможно. Аз си мисля, че може да спечели турнира. Срещу Медведев ще му е много трудно, но има шанс да победи. Трябва да си играе своята игра. Медведев е странен играч, много е интересен. Не допуска грешки и Григор ще трябва да продължи да играе на много високо ниво, за да спечели. Вярвам, че той ще играе на финала", допълни Маги.



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Ню Йорк

