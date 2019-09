Тенис Григор Димитров се нареди до легендата Джими Конърс 04 септември 2019 | 16:45 0



Тъй като започна турнира като 78-ми в световната ранглиста, Гришо първо бе единственият непоставен на четвъртфиналите, а сега вече постигна нещо невиждано от 1991 година насам.



Тогава за последно тенисист с такъв нисък ранкинг стига до предпоследната фаза в Ню Йорк, а Григор именно оттогава е човекът с най-ниско класиране на този етап в US Open. През 91-ва 39-годишният Джими Конър е под номер 174 в света, но получава “уайлд кард” от организаторите и постигна един от най-забележителните и приказни рейдове в спорта.



Конърс елиминира последователно Патрик Макенроу (след обрат от 0:2 сета), Михиел Схаперс, Карел Новачек, Аарон Крикстайн и Паул Хаархуис, като е спрян от Джим Къриър, който пък на финала губи от Стефан Едберг.



