Норич загуби защитник за "дълго време"

Защитникът Тим Клозе от Норич ще бъде извън терените за "дълго време", след като скъса кръстни връзки. 21-годишният национал на Швейцария се контузи по време на мача за купата на Лигата на "канарчетата" срещу Кроули Таун на 27 август.

The Canaries have been dealt a triple injury blow #ncfc