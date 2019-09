Байерн Мюнхен е в отлично финансово състояние, отчетоха от клуба

Байерн Мюнхен обяви рекорден оборот и печалба за сезон 2018/19 в Бундеслигата. Оборотът на клуба е 750.4 милиона евро, което е с 14.1 процента повече в сравнение с предходния сезон, докато чистата печалба след данъците е 52.5 милиона евро, съобщиха от клуба.

Chairman and CEO Karl-Heinz #Rummenigge: “Of course we are extremely pleased with #FCBayern's financial development. Both the turnover and the profit rose to new records." pic.twitter.com/8BlQrmimO6