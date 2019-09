Аймерик Лапорт претърпя успешна операция

View this post on Instagram

Bonjour à tous, Suite à l'opération réalisée avec succès hier en debut de soirée, je souhaitais vous remercier pour tous vos messages de soutien ces derniers jours. Je me sens vraiment soutenu et reconnu! Ma condition physique ne me permettent pas d’aller en Equipe de France, je suis triste de ne pas réaliser mon tant attendu début avec les bleus. Je suis reconnaissant envers le sélectionneur de m'avoir transmis son soutien et ses encouragements. A partir de maintenant, nous décomptons les jours pour mon retour sur les terrains. Hi everyone! After successful completion of yesterday evenings surgery, I would like to say thanks for all your messages of support during the last few days. I feel trully loved and so thankful about it. I am sad for not being able to join the national team and to not fulfill my dream of making the debut with les bleus. I would like to thank the Coach for being so supportive. From now on we start counting down the days to go back to the pitch. Hola a todos, Tras la operacion realizada con éxito en la tarde/noche de ayer, dar las gracias por los mensajes de apoyo durante todos estos dias. Me siento muy querido y agradecido. Al no estar en condiciones fisicas, me siento triste por no poder acudir con la seleccion francesa y no haber podido hacer realidad el tan esperado debut con los blues. Agradecer al seleccionador por transmitirme su cercania y animo. A partir de ahora empezamos a restar dias para la vuelta a los terrenos de juego. #AL #FFF #mancity

