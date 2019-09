Емре Джан е обиден, че няма да играе в Шампионската лига

Халфът на Ювентус Емре Джан изрази недоволството си от факта, че остана извън списъка от играчи на тима за мачовете от груповата фаза на Шампионската лига. Освен него в състава за турнира не попаднаха контузеният капитан Джорджо Киелини и нападателят Марио Манджукич

“Много съм шокиран, разговорът ми с Маурицио Сари продължи едва една минута и не ми беше дадено обяснение. Това ме кара да съм ядосан и разтревожен. Ще си направя своите заключения и ще говоря с клуба, когато се върна след мачовете на националния отбор. Миналата седмица от клуба ми обещаха друго нещо. Пари Сен Жермен ме искаше, но аз реших да остана в Юве. Условието беше, че ще играя в Шампионската лига”, заяви Джан пред “Билд”.

