Ман Юнайтед прави нов опит да отмъкне Ериксен през зимата

Манчестър Юнайтед ще направи нов опит да привлече Кристиан Ериксен през януари, съобщава “Сън”. Датският полузащитник ясно изрази желанието си да напусне Тотнъм още в началото на лятото, но в крайна сметка до трансфер така и не се стигна.

Още повече, че през януари ще е последната възможност на президента на “шпорите” Даниел Леви да вземе някакви пари за играча, чийто договор изтича през лятото на 2020-а. Мениджърът на Манчестър Юнайтед Оле Гунар Солскяер вижда в играча креативност и класа, която може да издигне проектът му на друго ниво.

Man Utd to make stunning January swoop for Christian Eriksen after dream Real Madrid move fails https://t.co/5lSIX0Jyf9