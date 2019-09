Тенис Григор Димитров пред Sportal.bg: Знаех какво трябва да направя 04 септември 2019 | 09:19 0



"Трябваше да дойде този момент. Най-хубавото е, че днес дойде. Днес се подготвях като за всеки друг мач. Не исках да го мисля, че играя пак срещу него", сподели Григор пред Sportal.bg.



"Труден път сет, но бях фокусиран през цялото време. Знаех какво трябваше да направя. Знаех до каква степен мога да използвам тялото си, което е най-големият ми плюс. Сервирах добре, когато трябваше. Важните моменти в мача ги изиграх много добре и според мен това беше решително", допълни той.



Димитров на два пъти изоставаше със сет, но не показа колебания и успя да обърне мача в своя полза: "Срещу него, ако за малко се разколебаеш, сетът свършва. Нямах време да премислям. Трябваше възможно най-бързо да забравям за негативните неща. Имах тежки мигове, в които губех, когато се ядосвах, но знаех, че него го боли повече. В смисъл, знаех, че физически мога да издържа повече.



В началото той започна много добре, сервираше отлично, почти нищо не можех да направя на сервисите, волета, всичко беше на много високо ниво. Но това е той. Ако оставиш това да ти повлияе, мачът е свършил."



Semifinal bound



Grigor Dimitrov scores his first ever win over Roger Federer, defeating the five-time champion 3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2.@GrigorDimitrov | #USOpen pic.twitter.com/HAzYVIahdE — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2019

Бившият номер 3 в света сподели, че не е правил нещо различно от началото на турнира, за да се стигне до тези успехи, а основната причина е спокойствието и постояннството. "Всеки ден тренирахме, подготвяхме се, забавлявахме се. И днес имаше забавление и на корта. Тенисът, ако го приемаш прекалено сериозно, тогава също не е хубаво. Трябва да има от всичко по малко и тези дни беше така. Имахме хубави вечери. Тези седмици се развиват много спокойно. Всеки в отбора си върши работата. Не се паникьосваме за нещо, вършим си работата. Това помага много. Дава ти огромно спокойствие", сподели още Григор.



