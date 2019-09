Тенис Федерер: Това е моментът на Григор, а не на моето тяло 04 септември 2019 | 09:16 - Обновена 0



Роджър Федерер, който тази нощ приключи участието си на Откритото първенство на САЩ по тенис с петсетова загуба от Григор Димитров , заяви, че медицинският му таймаут преди решителната част не е причина за поражението, като също така отдаде дължимото на българина.

“Просто се нуждаех от терапия за врата ми и горната част на гърба ми. Трябваше само да опитам да ги отпусна и да видя дали ще се почувствам по-добре. Това обаче е моментът на Григор, а не на моето тяло, така че всичко е наред. Той с нищо не ме изненада, защото сме играли много пъти в миналото. Имам предвид, че това беше Григор, когото очаквах. Той има необходимия арсенал, с който да прави всякакви неща. Тази вечер той използва това с голям ефект.

Federer doesn't want to take it away from Dimitrov. "I was able to play. It's okay. It's how it goes. I tried my best. By far not too bad to give up or anything.Grigor was able to put me away. I fought with what I had. That's it. So it's okay" — José Morgado (@josemorgado) 4 септември 2019 г. "Не знам дали ще спечеля 21-ва титла. Аз нямам кристална топка, за да знам това. Вие имате ли?", обърна се Федерер към репортер, който го попита за шансовете му за нов триумф на пресконференцията след мача с Димитров. "Никога не може да знаеш, но се надявам, че това ще се случи. Мисля, че въпреки всичко това бе позитивен сезон за мен. Сега съм разочарован, но ще се оправя и ще се върна. Не мисля за случилото се на "Уимбълдън". Това е нещо в миналото, което съм преодолял. Трябва да мога да приемам загубите, защото те са част от играта. Сега ще дам нужното време на семейството си, така че животът не е толкова лош. Federer: ‘I feel low, you know. Just disappointed as I thought I was playing well. Thought if I could get through I’d have two days off. I was playing with it (the back injury) the whole time, but I was able to play.’ — David Law (@DavidLawTennis) 4 септември 2019 г. "Ще си взема малка почивка, след което ми предстоят Лейвър къп, турнирите в Шанхай и Базел и може би тези в Париж и Лондон. Засега това е програмата ми до края на сезона. Не знам в щаба ми какви идеи имат. Щастлив съм, че ще мога да си почина, да тренирам, да помисля върху случилото се и да атакувам отново", заяви швейцарецът.

