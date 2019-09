Тенис Род Лейвър е за спиране на правата на Кирьос 04 септември 2019 | 07:51 0



“Всички мерки срещу него досега са показали, че не работят. Може би едно дисквалифициране е единственият останал вариант. Не съм убеден, че до съзнанието му е достигнало каквото и да е от това, което се случи досега. Ник е Ник за съжаление. Има качества да стане голям шампион, притежава качества и хубав сервис, но главата го отклонява от правилния път”, коментира Лейвър. Hahaha I rateeeee what medvedev said to the crowd last night — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) August 31, 2019 Последната изцепка на Кирьос пък бе поставянето на кадър с Даниил Медведев, показващ среден пръст на публиката в Ню Йорк, за профилна в Туитър. Медведев, който ще играе срещу Григор Димитров в полуфиналите на US Open, е освиркван във всеки мач, така че българинът ще може да разчита на гореща подкрепа от трибуните. Легендарният бивш австралийски тенисист Род Лейвър не приема поведението на младия си сънародник Ник Кирьос и смята, че едно наказание от лишаване от права ще му подейства отрезвяващо. Няколко дни преди отпадането си в третия кръг на US Open, Кирьос обяви АТР за корумпирана организация. Впоследствие малко ревизира думите си, но без да се извини. Две седмици по-рано пък той беше глобен със 113 000 долара за държането си в Синсинати.

