Една от звездите на САЩ се контузи в мача с Турция

Една от младите звезди на САЩ - лекото крило на Бостън Селтикс Джейсън Тейтъм, получи травма в самия край на драматичния двубой на американците с Турция от Световното първенство по баскетбол в Китай. Team USA спечели с 93:92 след продължение, а буквално в последните секунди на допълнителното време Тейтъм контузи глезена си. Here's Jayson Tatum's ankle injury at the end of Team USA's win over Turkey. pic.twitter.com/IrUadQz1DE — Chris Forsberg (@ChrisForsberg_) September 3, 2019 Добрата новина за 21-годишния талант е, че става дума само за навехнат глезен, съобщава журналистът Брайън Уиндхорст в Twitter. Контузията можеше да се окаже доста по-сериозна. Добрата новина за 21-годишния талант е, че става дума само за навехнат глезен, съобщава журналистът Брайън Уиндхорст в Twitter. Контузията можеше да се окаже доста по-сериозна. Official update on Jayson Tatum: sprained left ankle, will be re-evaluated tomorrow. — Brian Windhorst (@WindhorstESPN) September 3, 2019 Джейсън Тейтъм записа дабъл-дабъл в мача с Турция - 11 точки и 11 борби, като добави и 3 асистенции. Джейсън Тейтъм записа дабъл-дабъл в мача с Турция - 11 точки и 11 борби, като добави и 3 асистенции.

