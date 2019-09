Тенис Медведев отстрани Вавринка, чака Григор или Федерер на 1/2-финал 04 септември 2019 | 00:16 0



копирано

Руснакът Даниил Медведев се класира за първия полуфинал в кариерата си на US Open, след като отстрани Стан Вавринка след 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:1 за 2 часа и 33 минути игра. Съперникът на 23-годишният московчанин в спора за място на финала ще бъде победителят от мача между Григор Димитров и Роджър Федерер. Медведев показа голям характер, след като се възстанови от физически проблем в първия сет. Тогава той получи помощ от физиотерапевт на корта, а лявото му бедро беше облепено. В първия сет Медведев поведе с пробив, но след това изпусна предимството си. Руснакът все пак успя в тайбрека да си осигури победата. Успехът означава, че Медведев ще се изкачи до №4 в ранглистата в понеделник. Той също така си осигури и място на финалите на АТР в Лондон. We will definitely see you again, Stan. @stanwawrinka | #USOpen pic.twitter.com/zDbWbunrqh — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2019 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 439 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1