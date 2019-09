Баскетбол Златният шанс за Сърбия 03 септември 2019 | 18:38 - Обновена 0



С третия си сребърен медал от ЕвроБаскет той стана първият човек, който печели медал в трите големи баскетболни форума. Като играч на Югославия сегашният селекционер завоюва три златни медала от ЕвроБаскет през 1991, 1995 и 1997 г., злато от Световното през 1998 г. и едно сребро на Олимпиадата през 1996-та година.



Тазгодишният Мондиал в Китай ще бъде голямата цел пред Джорджевич и компания. Сърбите загряха за него в типичен стил, печелейки всичките си 11 подготвителни мача, а също така демонстрират високо самочувствие и на Световното, където до момента не срещат никакви трудности.



Западните ни съседи пристигнаха в Китай без контузените Милош Теодосич и Драган Милосавлевич. Кадровите им проблеми засега не изглеждат чак толкова сериозни, тъй като сърбите имат достатъчно опит и класа в отбора си. Да не забравяме, че Никола Йокич чудесно може да се приспособи към ролята си на плеймейкър. Креативността в действията му е видна за всеки, а към плеймейкърската позиция се нарежда и Стефан Йович, който държи рекорда за най-много асистенции в Евролигата - 19 срещу Байерн Мюнхен през 2015 година.



В момента отборите, които залагат на ниските петици, са доста голям брой, но нищо не пречи на Джорджевич да използва високите си Йокич, Милутинов, Радулица и Марянович на игрището. Използването на двама от горепосочените би довело до доминиране в подкошието. Също така Джорджевич може да заложи на Йович и Мичич - двама от най-бързите гардове в Евролигата, и да ги събере на полето заедно с Богданович, Лучич и Биелица, които могат да играят във всяко едно темпо.

@NemanjaBjelica's outstanding performance (24 PTS., 7-7 FGs) coming off the bench in @KSSrbije 's crushing win led him to become the @TclCorporation Player of the Game from #SRBPHI! #BornToLead pic.twitter.com/sCrY2pAMSt — Basketball World Cup (@FIBAWC) September 2, 2019

Отборът на Сърбия е смятан за един от най-добрите в стрелбата от далечно разстояние на Световното. Богданович, Гудурич, Мичич, Биелица и Йокич могат да стрелят еднакво добре зад арката, а Йович, Бирчевич и Лучич имат склонността да използват тази стрелба в доста случаи, което ги прави опасни, ако бъдат оставени сами.



Ако погледнем сръбските национали индивидуално, то може да кажем, че техният недостатък е защитата. Но когато ги поставим заедно на полето, те прикриват тези недостатъци заедно. Вариативността във височината и скоростта на играчите е много важна. Йович и Мичич са разпознаваеми заради добрата си защита по периметъра, докато Йокич, Марянович и Милутинов не позволяват да бъдат преминавани лесно в подкошието.

Who's afraid of Team USA?

Not Serbia! #Srbija #Košarka #FIBAWC pic.twitter.com/8etVC2i7wr — Serbia Basketball (@SerbiaBasket) August 28, 2019

