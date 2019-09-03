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Купа на България
Васимир Маруан Ел-Хатиб ще ръководи срещата от турнира за Купата на България Марица - Локомотив ГО. Реферът е от сирийски произход, но е роден в България и е бил вратар на юношеските отбори на Спартак Плевен. Ел-Хатиб е в ранглистата на Втора лига, но е включен в групата на перспективните съдии, които ще свирят мачове и в по-горна група.
Всички съдийски назначения в турнира за Купата на България, втори предварителен кръг:
4 Септември 2019 г. Сряда 16:00 ч.
Миньор - ФК Струмска слава 1927
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Стефан Делчев Делчев АС2: Янко Георгиев Чакъров
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Крум Добринов Стоилов
4 Септември 2019 г. Сряда 16:00 ч.
Върбица 2006 - ФК Черноморец Балчик
ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Ириней Марчев Бодуров 4-ТИ: Адриан Юлиянов Сюрджиев
СН: Асен Йорданов Николов
4 Септември 2019 г. Сряда 16:00 ч.
Вихрен - ФК Ботев Гълъбово
ГС: Благой Кирилов Манов АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Петър Милчев Рангелов 4-ТИ: Мурад Халил Адем
СН: Стефан Спасов Иванов
4 Септември 2019 г. Сряда 16:00 ч.
Лато - Спартак Варна
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов 4-ТИ: Милен Йорданов Въжарски
СН: Николай Тодоров Петров
4 Септември 2019 г. Сряда 16:00 ч.
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов 4-ТИ: Александър Аргиров Аргиров
СН: Димитър Панайотов Костов
4 Септември 2019 г. Сряда 16:00 ч.
Марица - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Георги Димчев Великов АС2: Марин Иванов Бонев 4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
СН: Христо Тенев Недялков
4 Септември 2019 г. Сряда 16:00 ч.
ФК Хитрино - ФК Кариана
ГС: Никола Павлов Петров АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Красен Иванов Георгиев
СН: Любомир Йорданов Войков
4 Септември 2019 г. Сряда 16:00 ч.
Светкавица - ПФК Спартак Плевен
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Дарин Росенов Страхилов АС2: Калин Валентинов Киров 4-ТИ: Ивайло Недялков Недялков
СН: Красимир Здравков Стойчев
5 Септември 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев 4-ТИ: Мартин Живков Великов
СН: Борис Димитров Борисов
5 Септември 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.
ФК Загорец - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Мурад Шабан Вели 4-ТИ: Даниел Пламенов Краевски
СН: Георги Иванов Хаджийски
5 Септември 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК Локомотив 1929
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Ивайло Пламенов Атанасов АС2: Илиян Петров Капарашев 4-ТИ: Калоян Красимиров Цветков
СН: Тихомир Георгиев Боболов
5 Септември 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Даниел Жаниев Цолов АС2: Николай Иванов Михайлов 4-ТИ: Мирослав Константинов Кузманов
СН: Красимир Драганов Драганов
5 Септември 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.
ФК Партизан - Хебър 1918
ГС: Димитър Иванов Желязков АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Димитър Герчев Димитров 4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Владимир Йорданов Владимиров
6 Септември 2019 г. Петък 16:00 ч.
Севлиево - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Цветан Гошов Горанов 4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
СН: Йордан Иларионов Дурчев
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