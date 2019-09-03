Васимир Маруан Ел-Хатиб ще ръководи срещата от турнира за Купата на България Марица - Локомотив ГО. Реферът е от сирийски произход, но е роден в България и е бил вратар на юношеските отбори на Спартак Плевен. Ел-Хатиб е в ранглистата на Втора лига, но е включен в групата на перспективните съдии, които ще свирят мачове и в по-горна група.

Всички съдийски назначения в турнира за Купата на България, втори предварителен кръг:

4 Септември 2019 г. Сряда 16:00 ч.

Миньор - ФК Струмска слава 1927

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Стефан Делчев Делчев АС2: Янко Георгиев Чакъров

4-ТИ: Иван Стефанов Иванов

СН: Крум Добринов Стоилов

4 Септември 2019 г. Сряда 16:00 ч.

Върбица 2006 - ФК Черноморец Балчик

ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Ириней Марчев Бодуров 4-ТИ: Адриан Юлиянов Сюрджиев

СН: Асен Йорданов Николов

4 Септември 2019 г. Сряда 16:00 ч.

Вихрен - ФК Ботев Гълъбово

ГС: Благой Кирилов Манов АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Петър Милчев Рангелов 4-ТИ: Мурад Халил Адем

СН: Стефан Спасов Иванов

4 Септември 2019 г. Сряда 16:00 ч.

Лато - Спартак Варна

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов 4-ТИ: Милен Йорданов Въжарски

СН: Николай Тодоров Петров

4 Септември 2019 г. Сряда 16:00 ч.

ФК Созопол - ОФК Поморие

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов 4-ТИ: Александър Аргиров Аргиров

СН: Димитър Панайотов Костов

4 Септември 2019 г. Сряда 16:00 ч.

Марица - ОФК Локомотив Горна Оряховица

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Георги Димчев Великов АС2: Марин Иванов Бонев 4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет

СН: Христо Тенев Недялков

4 Септември 2019 г. Сряда 16:00 ч.

ФК Хитрино - ФК Кариана

ГС: Никола Павлов Петров АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Красен Иванов Георгиев

СН: Любомир Йорданов Войков

4 Септември 2019 г. Сряда 16:00 ч.

Светкавица - ПФК Спартак Плевен

ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Дарин Росенов Страхилов АС2: Калин Валентинов Киров 4-ТИ: Ивайло Недялков Недялков

СН: Красимир Здравков Стойчев

5 Септември 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.

ФК Суворово - ФК ЦСКА 1948

ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев 4-ТИ: Мартин Живков Великов

СН: Борис Димитров Борисов

5 Септември 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.

ФК Загорец - ОФК Пирин ЕООД

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Мурад Шабан Вели 4-ТИ: Даниел Пламенов Краевски

5 Септември 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.

ПФК Добруджа 1919 - ФК Локомотив 1929

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Ивайло Пламенов Атанасов АС2: Илиян Петров Капарашев 4-ТИ: Калоян Красимиров Цветков

СН: Тихомир Георгиев Боболов

5 Септември 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.

ФК Дреновец - ФК Литекс

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Даниел Жаниев Цолов АС2: Николай Иванов Михайлов 4-ТИ: Мирослав Константинов Кузманов

СН: Красимир Драганов Драганов

5 Септември 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.

ФК Партизан - Хебър 1918

ГС: Димитър Иванов Желязков АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Димитър Герчев Димитров 4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Владимир Йорданов Владимиров

6 Септември 2019 г. Петък 16:00 ч.

Севлиево - ПФК Нефтохимик 1962 АД

ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Цветан Гошов Горанов 4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев

СН: Йордан Иларионов Дурчев