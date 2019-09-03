Васимир Маруан Ел-Хатиб ще ръководи срещата от турнира за Купата на България Марица - Локомотив ГО. Реферът е от сирийски произход, но е роден в България и е бил вратар на юношеските отбори на Спартак Плевен. Ел-Хатиб е в ранглистата на Втора лига, но е включен в групата на перспективните съдии, които ще свирят мачове и в по-горна група.
 
Всички съдийски назначения в турнира за Купата на България, втори предварителен кръг:
 
4 Септември 2019 г. Сряда 16:00 ч.
Миньор - ФК Струмска слава 1927
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Стефан Делчев Делчев    АС2:    Янко Георгиев Чакъров
4-ТИ:    Иван Стефанов Иванов
СН:    Крум Добринов Стоилов     
 
4 Септември 2019 г. Сряда 16:00 ч.
Върбица 2006 - ФК Черноморец Балчик
ГС:    Валентин Георгиев Станчев    АС1:    Станимир Емилов Трифонов    АС2:    Ириней Марчев Бодуров 4-ТИ:    Адриан Юлиянов Сюрджиев
СН:    Асен Йорданов Николов     
 
4 Септември 2019 г. Сряда 16:00 ч.
Вихрен - ФК Ботев Гълъбово
ГС:    Благой Кирилов Манов    АС1:    Николай Георгиев Попниколов    АС2:    Петър Милчев Рангелов 4-ТИ:    Мурад Халил Адем
СН:    Стефан Спасов Иванов     
 
4 Септември 2019 г. Сряда 16:00 ч.
Лато - Спартак Варна
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Александър Христов Апостолов 4-ТИ:    Милен Йорданов Въжарски
СН:    Николай Тодоров Петров     
 
4 Септември 2019 г. Сряда 16:00 ч.
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов  4-ТИ:    Александър Аргиров Аргиров
СН:    Димитър Панайотов Костов     
 
4 Септември 2019 г. Сряда 16:00 ч.
Марица - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Георги Димчев Великов    АС2:    Марин Иванов Бонев  4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет
СН:    Христо Тенев Недялков     
 
4 Септември 2019 г. Сряда 16:00 ч.
ФК Хитрино - ФК Кариана
ГС:    Никола Павлов Петров    АС1:    Венцислав Бориславов Банчев    АС2:    Мартин Тодоров Мачев  4-ТИ:    Красен Иванов Георгиев
СН:    Любомир Йорданов Войков     
 
4 Септември 2019 г. Сряда 16:00 ч.
Светкавица - ПФК Спартак Плевен
ГС:    Красимир Маргаритов Кръстев    АС1:    Дарин Росенов Страхилов    АС2:    Калин Валентинов Киров  4-ТИ:    Ивайло Недялков Недялков
СН:    Красимир Здравков Стойчев     
 
5 Септември 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.
ГС:    Димитър Цолов Буров    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Димо Дамянов Вълчев  4-ТИ:    Мартин Живков Великов
СН:    Борис Димитров Борисов     
 
5 Септември 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.
ФК Загорец - ОФК Пирин ЕООД
ГС:    Димо Стоянов Димов    АС1:    Мирослав Николаев Желев    АС2:    Мурад Шабан Вели  4-ТИ:    Даниел Пламенов Краевски
СН:    Георги Иванов Хаджийски     
 
5 Септември 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК Локомотив 1929
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Ивайло Пламенов Атанасов    АС2:    Илиян Петров Капарашев  4-ТИ:    Калоян Красимиров Цветков
СН:    Тихомир Георгиев Боболов     
 
5 Септември 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Даниел Жаниев Цолов    АС2:    Николай Иванов Михайлов  4-ТИ:    Мирослав Константинов Кузманов
СН:    Красимир Драганов Драганов     
 
5 Септември 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.
ФК Партизан - Хебър 1918
ГС:    Димитър Иванов Желязков    АС1:    Теодор Пешев Петров    АС2:    Димитър Герчев Димитров   4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев
СН:    Владимир Йорданов Владимиров     
 
6 Септември 2019 г. Петък 16:00 ч.
ГС:    Рюстем Джемил Карагарен    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Цветан Гошов Горанов  4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев
СН:    Йордан Иларионов Дурчев     