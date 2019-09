Цел на Милан и Рома съжалява за проваления си трансфер

Крилото на Шахтьор (Донецк) Тайсон използва Инстаграм, за да изрази съжалението си от факта, че не се стигна до негов трансфер през това лято. Бразилецът беше желан от Рома , а вчера се появиха информации и за интерес от страна на Милан . Високата цена от 30 млн. евро за 31-годишния играч обаче отблъсна и двата италиански клуба.

“Поздравления, че сложихте край на мечтата ми! Още една съсипана моя мечта!!”, написа Тайсон, който е част от украинския гранд от 2013 година насам.

#Taison on Instagram: he was between #Roma and #Milan, but he and his agent, Diego Dornelles, were not able to convince Shakhtar to lower their asking price, which was equal to his buyout clause (€30mln) pic.twitter.com/guGT6CsluB