Тенис Шварцман помислил, че ще играе с Беретини, а не с Надал 03 септември 2019 | 15:51 0



копирано



Schwartzman Nadal’ bari urada salsaydn be Adamn yakasndan dümüyor pic.twitter.com/APdGw8WTIi — NadaLebron (@kingsofthespore) September 1, 2019 Диего Шварцман се класира за четвъртфиналите на US Open, след като победи в четири сета Александър Зверев. След срещата аржентинецът анализира случилото се на корта. „В първия сет имах много възможности, но не се възползвах. След неговия край се замислих какво трябва да променя, за да реализирам шансовете, до които достигам. Исках да поведе в резултата рано във втория сет. Направих няколко страхотни спасявания при 2:2 гейма във втората част. Това беше много важно за мен. Този гейм беше важен, защото тенисист като Зверев става много опасен, когато е напред в резултата. Затова беше важно да се наложа аз. След този гейм промених мисленето си. Осъзнах, че имам своите шансове да го победя“, коментира Шварцман. 2 for 3



Diego Schwartzman upsets Alexander Zverev to reach his second #USOpen QF in the past three years.



Read more https://t.co/1xlx6Ej6Bn pic.twitter.com/kQi0fuMFgh — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2019

„В третия и четвъртия сет просто се опитвах да поддържам нивото си: да бъда агресивен и солиден в защита. След първия сет изиграх страхотен двубой“.

Шварцман призна и за комичен момент. През целия двубой той си е мислел, че ако победи ще играе на четвъртфиналите с Матео Беретини, а не срещу Рафаел Надал.

„Нашите мачове (с Беретини) бяха по едно и също време. На екраните на „Аш“ пускаха сетболите и мачбола. И си казах: ОК, в следващия кръг съм срещу Беретини. Загубих от него на Уимбълдън, но ОК, ще трябва да се справя този път. След това пък разбрах, че ще играя с Рафа или Чилич“. tennis24.bg „В третия и четвъртия сет просто се опитвах да поддържам нивото си: да бъда агресивен и солиден в защита. След първия сет изиграх страхотен двубой“.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1000 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1