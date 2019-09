Тенис Вавринка се връща към най-добрите си години 03 септември 2019 | 15:30 0



Контузията в коляното, която Стан претърпя през 2017 година, му попречи да се състезава на пълни обороти, след като се завърна на корта. Играта му не бе на познатото ниво, а доказателство за това е, че той все още не е печелил титла, откакто се контузи преди две години.

Always a pleasure to play with you champ @DjokerNole especially on such a big stage! Never easy to leave court like that, I wish you a speedy recovery!

Positives to take from the match are that i felt very strong and am ready for the quarters, see you guys there! pic.twitter.com/4OZRIYel6k — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) September 2, 2019

“Беше наистина трудно да се завърна. Бяха ми нужни две години, за да започна да играя на старото си ниво. На миналогодишния US Open не бях достатъчно подготвен, но е страхотно да се завърна тази година. Атмосферата винаги е специална, когато играя във вечерната сесия.”



Въпреки че приключи участията си рано в някои турнири, той също така може да се похвали с четвъртфинали на турнирите от “Големия шлем” - “Ролан Гарос” през май и US Open сега. Финалът му в Ротердам е най-доброто му класиране през сезона, като там се наложи над Пер, Раонич, Шаповалов и Нишикори, преди да бъде спрян от Гаел Монфис.

H2H vs. Djokovic at Grand Slams since 2014:



Federer and Nadal combined: 1-8

Wawrinka: 4-1 pic.twitter.com/0OA3zjDhAu — Oleg S. (@AnnaK_4ever) September 2, 2019

Свличането му до 263-ти в ранглистата миналата година вече изглежда история. В момента швейцарецът се намира на 24-та позиция, а силното му представяне във “Флашинг Медоус” със сигурност ще го изкачи още по-високо.



“Играх добре. С напредването на мача успях да демонстрирам по-добър тенис. Удрях топката наистина силно. Чувствах се страхотно на корта, това е най-важното”, сподели Стан.



