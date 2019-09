Тенис Григор има 50-процентова успеваемост на 1/4-финали в "Шлема" 03 септември 2019 | 14:08 - Обновена 0



@GrigorDimitrov hitting with @serenawilliams in Ashe , preparing for the one handed BH battle with @rogerfederer #USOpen



Seen in the background:

@ElinaSvitolina #notimpressed, face-timing @Gael_Monfils as she gets ready to take that Court soon G.E.M.S. life pic.twitter.com/gJEh2gmEwx — TRAVEL&Sports (@travel__Sports) September 3, 2019

Както е известно, това е първи четвъртфинал на US Open за Григор, който досега през 2014-а и 2016-а бе достигал до 4-ия кръг. Общо в “Шлема” той има вече пет класирания на четвъртфинали, като от предишните е спечелил два и е загубил два.

It will be an epic duel!@rogerfederer and Grigor Dimitrov meet in quarter-final at the @usopen later today.

May the best player win! pic.twitter.com/wlhx0bTLJ8 — Swiss Embassy in Bulgaria (@SwissBulgaria) September 3, 2019

За първи път Григор игра четвъртфинал на Australian Open 2014, като губи от Рафа Надал с 6:3, 6:7(3), 6:7(7), 2:6. Същата година на “Уимбълдън” е паметният му успех над действащия шампион Анди Мъри с 6:1, 7:6(4), 6:2 и последвалото първо участие на полуфинали, където отстъпи в четири оспорвани сета на Новак Джокович с 4:6, 6:3, 6:7(2), 6:7(7).



Следващият четвъртфинал е не по-малко знаменит - на Australian Open 2017 и трисетов успех над Давид Гофен (6:3, 6:2, 6:4), след което се стигна до епичната петсетова битка с Рафа Надал (3:6, 7:5, 6:7(5), 7:6(4), 4:6).



На Australian Open 2018 Димитров също стигна до четвъртфиналите, но загуби от Кайл Едмънд с 4:6, 6:3, 3:6, 4:6.

