Икарди обясни защо избра ПСЖ пред останалите

Подписалият с Пари Сен Жермен Мауро Икарди коментира избора си. В продължение на цяло лято нападателят отказваше оферти, но в последния ден на трансферния прозорец премина при парижани под наем от Интер с опция за откупуване. Интерес към аржентинеца проявиха клубове като Монако Наполи , но той не искаше там. От думите му става ясно, че той не счита тези отбори за достатъчно силни като Интер и ПСЖ.

“За мен това е крачка напред и е отлична възможност да мога да остана на същото най-високо ниво във футбола. Това беше от ключово значение, когато французите се свързаха с мен”, разказа 26-годишният играч пред Eleven Sports.

