Алексис Санчес не съжалява за трансфера си в Манчестър Юнайтед

Нападателят Алексис Санчес не съжалява за решението си да премине в Манчестър Юнайтед . Той се присъедини към тима през януари 2018 г., но така и не успя да впечатли с изявите си там. През този сезон 30-годишният чилиец ще играе като преотстъпен в Интер

“Много съм щастлив, че преминах в Манчестър Юнайтед. Винаги съм го казвал. Това е клубът, кой е спечелил най-много в Англия. Когато отидох в Арсенал, беше фантастично. Бях щастлив там, но в този момент в Юнайтед се развиваха и купуваха играчи, за да спечелят нещо. Исках да се присъединя към тях и да спечеля всичко. Не съжалявам, че отидох там.

Alexis Sanchez says he "does not regret" joining Manchester United.



https://t.co/hkssSwKKtK#bbcfootball pic.twitter.com/fHbA8q48fp