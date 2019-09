ММА Густафсон готов да се завърне за мач срещу Рокхолд 03 септември 2019 | 10:27 0



Luke Rockhold reinjured his leg in training late last week and is now definitely not fighting Alexander Gustafsson this summer. I’m told he’s hoping to return in October, at the earliest. Here’s a video he provided to me of his shin getting stitched up. (Warning: GRAPHIC) pic.twitter.com/CDQseH7nUN — Ariel Helwani (@arielhelwani) May 22, 2018

Шведската ММА суперзвезда Алекс Густафсон е готов да се завърне в октагона за мач с американеца Люк Рокхолд. Скандинавецът обяви, че се отказва след загубата от Антъни Смит - Лъвското сърце. Той призна, че води преговори за завръщане."Още нямаме споразумение - призна Густафсон. - След като обявих, че прекратявам кариерата си, прекарах няколко дни у дома и ме засърбяха ръцете. Много им се искаше да се върна в залата и отново да започна тренировки. Засега не знам какво ще правя. Бой с Люк Рокхолд е прекрасна идея и вариант за моето завръщане."



