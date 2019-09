Тенис Мертенс и Андрееску за първи път достигнаха до четвъртфиналите на US Open 03 септември 2019 | 08:27 0



копирано





27-годишната Ан, 141-а в световната ранглиста в момента, направи силен турнир в Ню Йорк, като записа първа победа в кариерата си в основната схема в Големия шлем, но срещу белгийката не успя да се противопостави. Американката допусна 25 непредизвикани грешки и пласира само 9 печеливши удара, което се оказа решаващо.



За Мертенс това е второто най-добро представяне в състезанията от Шлема след полуфинала на Откритото първенство на Австралия през миналия сезон.



Белгийката очаква мач срещу номер 15 Бианка Андрееску (Канада), която елиминира американската квалификантка Тейлър Таунзънд с 6:1, 4:6, 6:2 след почти два часа игра.

61@Bandreescu_ wastes no time in taking the opening set over Townsend...#USOpen pic.twitter.com/Trf7XUkYRC — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2019

19-годишната Андрееску за първи път ще играе на четвъртфинал в надпревара от Големия шлем. Белгийката Елизе Мертенс и канадката Бианка Андрееску за първи път достигнаха до четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ. Поставената под номер 25 Мертенс разгроми участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Кристи Ан с 6:1, 6:1 само за 67 минути.27-годишната Ан, 141-а в световната ранглиста в момента, направи силен турнир в Ню Йорк, като записа първа победа в кариерата си в основната схема в Големия шлем, но срещу белгийката не успя да се противопостави. Американката допусна 25 непредизвикани грешки и пласира само 9 печеливши удара, което се оказа решаващо.За Мертенс това е второто най-добро представяне в състезанията от Шлема след полуфинала на Откритото първенство на Австралия през миналия сезон.Белгийката очаква мач срещу номер 15 Бианка Андрееску (Канада), която елиминира американската квалификантка Тейлър Таунзънд с 6:1, 4:6, 6:2 след почти два часа игра.19-годишната Андрееску за първи път ще играе на четвъртфинал в надпревара от Големия шлем. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 298

1