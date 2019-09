Тенис Чилич взе сет, но не успя да спре Надал 03 септември 2019 | 05:30 - Обновена 0



Първият сет започна равностойно до 2:1 в полза на Рафа. След това двамата тенисисти направиха бърза размяна на пробиви, но испанецът на два пъти проби подаването са съперника си, докато Чилич успя само веднъж. Така Надал взе комфортна преднина и спечели сета с 6:3.



Чилич обаче показа, че няма да се даде без бой. Той издебна своя момент във втория сет и направи пробив за 3:1, а след това бе безкомпромисен при своите подавания и не даде шанс на Надал да се върне, като спечели сета с 6:3.



Това обаче само разгневи Матадора, който влезе в страхотна серия и в следващите два сета даде само три гейма на своя противник, за да си осигури победата с 6:1, 6:2.



Срещата ще се запомни и с невероятната предпоследна точка в мача, когато испанецът стигна една наглед безнадеждна топка и успя да направи невероятен уинър с удар покрай мрежата.

#USOpen I have never seen anything like this. #nadal WOW! pic.twitter.com/zlAdECZpxN — Jim Bornholdt (@jim_bornholdt) September 3, 2019

По този начин Надал си осигури място на 1/4-финала на US Open за 9-и път в своята кариера. Това е общо 40-ото му участие на тази фаза в турнирите от Големия шлем.



Следващият съперник на испанеца ще бъде Диего Шварцман, който по-рано през нощта направи обрат и отстрани Александър Зверев. Рафа е огромен фаворит срещу аржентинеца, срещу когото до момента има 7 победи от 7 изиграни мача.





