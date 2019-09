Тенис Григор Димитров срещу Федерер в последен мач на централния корт 02 септември 2019 | 21:09 - Обновена 0



копирано



Schedule of play for Arthur Ashe tomorrow: #USOpen pic.twitter.com/gpxGnNDHlq — Alex | Tennis (@Alex_Boroch) September 2, 2019

Осмата битка между двамата ще започне около 03:30 часа българско време през нощта на вторник срещу сряда, като преди него вечерната сесия в 02:00 часа открива Серина Уилямс срещу Цян Ван.



Дневната сесия започва с двубоя на Елина Свитолина с Йохана Конта, а след това на сцената излизат Стан Вавринка и Даниил Медведев. Единственият българин в тенис елита Григор Димитров се изправя срещу Роджър Федерер в първия си в кариерата четвъртфинал на US Open. Очаквано този сблъсък е гвоздеят в програмата на централния корт във “Флъшинг Медоус” в Ню Йорк - “Артър Аш”.Осмата битка между двамата ще започне около 03:30 часа българско време през нощта на вторник срещу сряда, като преди него вечерната сесия в 02:00 часа открива Серина Уилямс срещу Цян Ван.Дневната сесия започва с двубоя на Елина Свитолина с Йохана Конта, а след това на сцената излизат Стан Вавринка и Даниил Медведев.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 593

1